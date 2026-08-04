Asunción Tenis Club brilló en el Torneo 45° Aniversario del CIT

La principal figura de la delegación fue Iván Florentín, quien se consagró campeón en la categoría Kata U-21 y, además, obtuvo la clasificación a los Juegos Odesur Rosario 2026, tras imponerse en el selectivo nacional.

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Otro de los grandes protagonistas fue Benjamín Monges, quien logró un doble campeonato al quedarse con los títulos de kata y kumite en sus respectivas categorías.

La cosecha de medallas continuó con Franco Sanabria, también campeón en kata y kumite, ratificando el gran nivel de los representantes del ATC.

Por su parte, el más pequeño de la delegación, José Sanabria, se quedó con el primer puesto en la modalidad kumite, categoría de hasta 5 años.

Con estos resultados, el Asunción Tenis Club reafirmó el gran trabajo que viene realizando en la formación de nuevos talentos del karate paraguayo, sumando títulos y una clasificación internacional de gran relevancia.