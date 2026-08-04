Paraguay dio el golpe y derrotó a Argentina en el Sudamericano Sub 16

Las protagonistas de la jornada fueron nuevamente Valeria Santander y Zoe Doldán, quienes se impusieron en sus respectivos encuentros de singles para sentenciar la eliminatoria antes de la disputa del partido de dobles.

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Zoe Doldán abrió el camino con una gran victoria sobre Caira Vega por 6-1, 5-7 y 6-2, mientras que Valeria Santander protagonizó una notable remontada para derrotar a Ámbar Carbalán por 3-6, 6-2 y 7-5.

Con este resultado, Paraguay confirmó su excelente inicio en el certamen continental, luego de haber superado a Bolivia en el debut, y continúa firme en la lucha por uno de los cupos para la Billie Jean King Cup Juniors, el Mundial de la categoría.