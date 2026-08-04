Brennan, primer líder de la Vuelta a Burgos al ganar la etapa inaugural

La ronda burgalesa arrancó en Gumiel de Izan con una escapada temprana formada en el kilómetro 1 por Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), Javier Ibáñez (Caja Rural-Seguros RGA), Valentin Ferron (Cofidis) y Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), que llegó a disfrutar de una ventaja máxima de 3 minutos y 22 segundos sobre el pelotón.

Los cuatro fugados mantuvieron el pulso durante buena parte del recorrido y coronaron en ese orden el Alto del Aguilón, de 3ª categoría, con Aznar pasando primero por la cima por delante de Ferron, Ibáñez y Burnett.

Sin embargo, el control de los equipos de los favoritos fue reduciendo progresivamente la diferencia. A cuatro kilómetros de la línea de meta la ventaja de la escapada era ya de apenas 27 segundos.

Los continuos ataques en cabeza terminaron por deshacer el grupo, con Burnett siendo el primero en ceder antes de que el pelotón neutralizara definitivamente a los supervivientes a un kilómetro y medio de la llegada.

La resolución de la etapa llegó en el empedrado previo al ascenso al Castillo. Allí probó fortuna Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma), que lanzó un valiente ataque buscando sorprender a los favoritos.

El catalán abrió un pequeño hueco, pero el esfuerzo resultó excesivo en las duras rampas finales y fue absorbido cuando el Visma-Lease a Bike tomó el mando de la carrera.

La formación neerlandesa endureció el ritmo en los últimos metros y lanzó el ataque definitivo.

Brennan respondió con autoridad para alzar los brazos por delante de su compañero Ben Tulett, certificando un brillante doblete para el equipo y Pithie fue el más fuerte del resto y cruzó la meta en tercera posición.

A sus 21 años, Matthew Brennan continúa confirmándose como una de las grandes promesas del ciclismo británico con varias victorias en pruebas del calendario internacional. Suma ahora un nuevo éxito de prestigio y se convierte en el primer líder de la Vuelta a Burgos 2026.

La segunda etapa se disputará este miércoles, con salida en Arcos de la Llana y meta en Valle del Sol (Pineda de la Sierra), sobre un recorrido de media montaña que supera los 160 kilómetros y que ofrecerá una nueva oportunidad para los corredores más completos antes de las jornadas decisivas de la carrera.