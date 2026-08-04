C15, que se juega en paralelo con la Copa de Oro de salonismo, en etapa semifinal

La C15 tiene su torneo en paralelo a la principal división metropolitana de fútbol de salón, principalmente debido a que este año se disputará el Mundial de la categoría menores de 15 años masculino, en el Departamento de Itapúa.

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Luego de la pausa del 45° Sudamericano Zona Sur con la consagración del Cotas Jrs. de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se reanudó el certamen de los adolescentes, que se preparan para el Mundial que se celebrará en el mes de la Primavera.

Carmen de Paraná como sede principal, y Coronel Bogado como subsede, se preparan para recibir al Mundial C15 que se iniciará el 7 de septiembre próximo.

En cuanto a la etapa semifinal del Metropolitano C15, el escenario de los partidos es el Fomento de Barrio Obrero.

Ocho clubes toman parte de esta fase, y clasificará la mitad de ellos para el cuadrangular final del torneo.

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Los equipos se encuentran distribuidos en dos series para esta fase semifinal:

Serie A: Fomento de Barrio Obrero, Simón Bolívar de Trinidad, Sportivo José Meza de Ñemby y Villeta FC;

Serie B: Independiente de Barrio Obrero, Deportivo Atenas de Tacumbú, 29 de Setiembre de San Antonio y Artemios FC de Santa Ana.

Los resultados de la Primera Fecha fueron:

Fomento BO 6 - Sportivo José Meza 4;

Independiente BO 2 - Artemios FC 1;

Atenas FC 3 - 29 de Setiembre 2;

Simón Bolívar 5 - Villeta FC 1.

* Fechas restantes. Este miércoles se disputará la fecha 2 de las semifinales, con esta programación de partidos:

Simón Bolívar - Fomento BO;

Atenas FC - Artemios FC;

Sportivo José Meza - Villeta FC;

Independiente BO - 29 de Setiembre.

La fecha 3 se celebrará el viernes:

José Meza - Bolívar;

Villeta - Fomento;

Independiente - Atenas;

29 de Setiembre - Artemios.

Los dos primeros de cada serie disputarán el cuadrangular final la otra semana, para que posteriormente inicie sus aprestos la Selección Paraguaya C15, para la cita ecuménica de septiembre en Itapúa.

* Regularización de Primera. En cuanto a la continuidad de la Primera División de la Copa Oro, este martes se disputará el juego entre Fomento BO y 12 de Junio de Barrio Jara, que se había postergado.

El cotejo será en el estadio del primero con televisación en directo.

A propósito, la Copa de Oro en su principal categoría tendrá “descanso” por esta semana, y la programación retornaría en la siguiente.