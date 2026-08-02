Cotas Jrs. vence a Atenas en penales y se alza con el Zona Sur de salonismo

Los cruceños levantaron la copa del Sudamericano de salonismo, Zona Sur, al batir a los tacumbuenses desde el punto penal, luego de la paridad sin gol en el tiempo normal, y en el adicional.

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Cotas Jrs. igualó 0-0 con Deportivo Atenas, y el marcador se mantuvo luego de los 10 minutos adicionales, hasta que se llegó a los penales.

Los jugadores altiplánicos fueron mas efectivos, encajando en la portería helénica 2 de los 3 tiros, mientras los paraguayos solo convirtieron un penal.

De esta forma, Atenas perdió su único partido, en penales, ganando los cuatro juegos que disputó entre la fase de grupos y en la semifinal, donde se impuso al 12 de Junio, el otro representante paraguayo, por 4-3.

Cotas Jrs. culminó invicto el certamen, llegando a la final luego de conseguir dos victorias y dos empates. En la fase grupal culminó primero, con igual cantidad de puntos que el otro representante paraguayo, el 12 de Junio.

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En la semifinal se impuso 4-2 al cuadro uruguayo del San Miguel de Rocha, Uruguay.

De acuerdo al sistema de campeonato del Sudamericano de fútbol de salón, el campeón Zona Sur espera la definición del torneo regional Zona Norte. Luego, los mejores se enfrentan para dirimir el cetro Absoluto.