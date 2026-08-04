El alemán Wellbrock logra el título europeo que le faltaba

De poco le valió al nadador magiar, vigente campeón de la Copa del Mundo de aguas abiertas, el fortísimo ataque que efectuó a menos de dos kilómetros para el final y que pareció descolgar a un Wellbrock que hasta entonces había dominado la prueba.

Y eso que Betlehem, bronce en estas mismas aguas del río Sena en los Juegos Olímpicos de París, pareció encaminado hacia el triunfo al afrontar la última vuelta del recorrido con una ventaja de 2.4 segundos sobre el alemán Oliver Klemet, segundo, y de 3.6 sobre Wellbrock.

Pero el nadador germano, que el pasado año hizo historia en los Mundiales de Singapur al colgarse el oro en las tres pruebas individuales además de en la competición por equipos, no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente al sueño de proclamarse por primera vez campeón continental.

Brazada a brazada Florian Wellbrock, que cumplirá 29 años dentro de dos semanas, fue recortando su desventaja para acabar finalmente adelantando primero a su compatriota Klemet, vigente subcampeón olímpico, y posteriormente a Betlehem.

Una primera plaza que Wellbrock consolidó en unos metros finales en los que, pese al acelerón final del magiar, el nadador germano nunca dio la impresión de dejarse escapar el triunfo.

Tal y como confirmaron los 2.1 segundos en los que el alemán, que invirtió un tiempo de 1h 55.18.3 en completar el recorrido, aventajó finalmente a David Betlehem, plata con una marca de 1h 55.20.05.

Completó el podio el germano Oliver Klemet, que se colgó la medalla de bronce, tras tocar la tabla de llegada a 6.4 segundos de su compatriota.