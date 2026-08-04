Cibercrimen: ¿Cómo se vulneran las cuentas bancarias y qué puedo hacer para prevenirlo?

Esta semana, la diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) denunció que fue víctima de ciberdelincuentes que vulneraron una cuenta bancaria suya por medio de la página web de ‘home banking’ de su banco y la despojaron de más de 35 millones de guaraníes.

La parlamentaria afirmó que el ciberataque ocurrió luego de que ella intentara ingresar a su plataforma de ‘home banking’ con su contraseña y ‘token’ digital – una clave única para cada dispositivo que se usa para acceder a la cuenta – y el sistema le pidiera una doble verificación de ese ‘token’.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el comisario Diosnel Alarcón, jefe del departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, dijo que una conclusión objetiva sobre lo que le ocurrió a la diputada Vallejo solo puede surgir si se analiza la computadora que utilizó la parlamentaria cuando sus datos fueron vulnerados.

Posible ataque con ‘troyano’

Sin embargo, dijo que, en base al relato de la legisladora, su computadora estaría infectada por un “malware troyano” que habría permitido a los atacantes obtener los datos de ingreso a la plataforma de ‘home banking’.

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Se trataría de un tipo de virus informático que “transmite todo lo que realizamos”, explicó el comisario Alarcón.

“Cuando ingresás a la web para ingresar al ‘home banking’, el virus trasmite al atacante lo que acabás de teclear, tu usuario y contraseña, y puede incluso simular remotamente que usa tu IP (protocolo de internet, un número único asignado a cada dispositivo conectado a internet), engaña al servicio del banco y le hace creer que sos vos”, dijo.

Actualizar el sistema operativo y tener antivirus

El jefe policial explicó que los ‘troyanos’ tienen la capacidad de instalarse en un dispositivo aprovechando vulnerabilidades en su sistema operativo, en particular en dispositivos que no son frecuentemente actualizados o que no cuentan con antivirus.

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“Lo mejor que podemos hacer es actualizar siempre el sistema operativo”, subrayó, y enfatizó que las personas que guardan información sensible en sus dispositivos también deberían considerar “adquirir un antivirus que permita filtrar todos estos ataques”.