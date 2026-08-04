El mal tiempo detiene la recuperación de cuerpos tras la avalancha que mató a Nirmal Purja

"Hoy los helicópteros no pudieron salir hacia el campamento base del Broad Peak debido a las condiciones meteorológicas, la escasa visibilidad y las nubes bajas", dijo a EFE el general retirado Irfan Arshad, presidente del Alpine Club of Pakistan.

El Club Alpino había anunciado ayer que los helicópteros, con apoyo de equipos de rescate en tierra, intentarían recuperar este martes los cuerpos restantes, siempre que las condiciones meteorológicas y del terreno lo permitieran.

La avalancha golpeó el jueves pasado a un grupo de escaladores, entre ellos Purja, que participaban en una expedición en el Broad Peak, de 8.047 metros, la duodécima montaña más alta del mundo y una de las grandes cumbres del Karakórum paquistaní.

Según el último balance de la organización, dos cuerpos habían llegado al campamento base, tres permanecían a unos 5.000 metros de altitud y otro seguía en una zona inaccesible a la espera de recuperación.

El montañista paquistaní Sohail Sakhi y la estadounidense Mallory Geis continúan desaparecidos, añadió la organización.

Purja, conocido como Nims Dai, era una de las figuras más reconocidas del alpinismo contemporáneo tras completar en 2019 las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta en poco más de seis meses, una hazaña que lo convirtió en referente mundial y fue documentada en la película 'Los 14 ochomiles'.