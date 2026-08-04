Polideportivo
04 de agosto de 2026 a la - 17:55

Es el turno de los Cadetes para el Sur Centro América “Asunción 2026″

Los Cadetes de Paraguay serán anfitriones ahora del Sur Centro América de Handball, que se celebrará en el Parque Olímpico, como la semana pasada se hizo el Infantil regional.
Los Cadetes de Paraguay serán anfitriones ahora del Sur Centro América de Handball, que se celebrará en el Parque Olímpico, como la semana pasada se hizo el Infantil regional.

Luego de la gran consagración de las Guerreritas como pentacampeonas del SCA Infantil, la semana pasada, ahora es el turno de los Cadetes, en el certamen regional que se celebrará nuevamente en el Parque Olímpico. El torneo se disputa en Sub15 Femenino y Sub 16 Masculino.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Las selecciones paraguayas tienen agendada rápidamente una nueva cita en el Parque Olímpico, con la disputa del Torneo Sur Centro SCA Handball Cadetes.

Lea más: Guerreritas acaparan Sur Centro de handball

Las representaciones guaraníes serán de dos combinados en la rama Femenina, y un combinado en la Masculina.

El certamen se extenderá hasta el sábado, con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

En la rama masculina, el torneo habilita 2 cupos para el Mundial de la categoría, con formato de “todos contra todos”. El campeón vigente es Chile.

En la rama femenina, no es clasificatorio mundialista, y se disputará en dos series. Los combinados paraguayos están en el Grupo B, junto a Brasil y Perú.

En el Grupo A se encuentran: Chile, Argentina y Uruguay.

* Programación. En la rama Femenina, las dos selecciones anfitrionas, Paraguay A y Paraguay B, como se estila, chocarán en esta fecha inaugural, a las 19:30, en el Arena COP.

Mas temprano juegan: 15:30 Brasil vs. Perú y 17:00 Argentina vs. Chile, en el Arena y CEO COP, respectivamente.

En la rama Masculina, los muchachos debutarán este martes contra Chile, en el partido marcado para las 19:00, en el CEO COP.

Antes jugarán: 15:00 Argentina vs. Perú y 17:30 Brasil vs. Uruguay, en el CEP COP y Arena COP, respectivamente.