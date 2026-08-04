Es el turno de los Cadetes para el Sur Centro América “Asunción 2026″

Las selecciones paraguayas tienen agendada rápidamente una nueva cita en el Parque Olímpico, con la disputa del Torneo Sur Centro SCA Handball Cadetes.

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Las representaciones guaraníes serán de dos combinados en la rama Femenina, y un combinado en la Masculina.

El certamen se extenderá hasta el sábado, con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

En la rama masculina, el torneo habilita 2 cupos para el Mundial de la categoría, con formato de “todos contra todos”. El campeón vigente es Chile.

En la rama femenina, no es clasificatorio mundialista, y se disputará en dos series. Los combinados paraguayos están en el Grupo B, junto a Brasil y Perú.

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En el Grupo A se encuentran: Chile, Argentina y Uruguay.

* Programación. En la rama Femenina, las dos selecciones anfitrionas, Paraguay A y Paraguay B, como se estila, chocarán en esta fecha inaugural, a las 19:30, en el Arena COP.

Mas temprano juegan: 15:30 Brasil vs. Perú y 17:00 Argentina vs. Chile, en el Arena y CEO COP, respectivamente.

En la rama Masculina, los muchachos debutarán este martes contra Chile, en el partido marcado para las 19:00, en el CEO COP.

Antes jugarán: 15:00 Argentina vs. Perú y 17:30 Brasil vs. Uruguay, en el CEP COP y Arena COP, respectivamente.