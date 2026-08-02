Polideportivo
02 de agosto de 2026 a la - 14:06

Guerreritas acaparan el Sur Centro América, con oro y plata de balonmano

Las niñas Sub 13 de Paraguay A conquistaron el título del Sudamericano y Paraguay B fue de plata.
Las niñas Sub 13 de Paraguay A conquistaron el título del Sudamericano y Paraguay B fue de plata.

Las dos selecciones paraguayas femeninas Sub 13 fueron las mejores del Sur Centro América Handball que se realizó en ambas ramas en nuestro país, con uno de los equipos ganando el campeonato y la otra su escolta. En la rama masculina, los albirrojos no consiguieron subir al podio del certamen en la categoría Sub 14.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Las Guerreritas A fueron las mejores y conquistaron el título por quinta vez al hilo, demostrando buena supremacía ante el lote de selecciones de balonmano presentes en esta ocasión. Las Guerreritas B sucumbieron en la apertura contra las campeonas, pero al final consiguieron instalarse como escoltas en la clasificación general. En la rama varonil, Paraguay A quedó en cuarto lugar.

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El torneo SCA Femenino Sub 13 y Masculino Sub 14 se desarrolló en dos escenarios del Parque Olímpico de Luque.

En la jornada final, Paraguay A derrotó a Argentina por el marcador de 25-21.

Las Guerreritas ya gritaron el título en la jornada del viernes, puesto que al ganarle a Brasil y a Paraguay B, sus escoltas, el team guaraní tenía la ventaja deportiva en caso de quedar con puntos iguales con alguno de sus rivales.

Paraguay B igualó con Brasil 25-25 para celebrar el vicecampeonato.

Paraguay B consiguió el vicecampeonato, para escoltar a Paraguay A en lo alto del podio sudamericano.
Paraguay B consiguió el vicecampeonato, para escoltar a Paraguay A en lo alto del podio sudamericano.

En la tabla de posiciones hasta el cuarto puesto:

Paraguay A 10 puntos (+48 goles) - Campeón

Paraguay B 7 puntos (+17) - vicecampeón

Brasil 7 puntos (+11)

Argentina 4 puntos (-3)

También participaron las selecciones de Uruguay y Chile.

Los varones no pudieron subir al podio

En el quinto día de competencias, este sábado, culminó el certamen y ambas escuadras paraguayas masculinas cayeron derrotadas: Paraguay A por Chile 31-27 y Paraguay B por Uruguay 29-19.

Paraguay A tenía posibilidades de completar el podio, pero la derrota ante los trasandinos les privó del tercer lugar.

* Brasil campeón. En el otro partido, Brasil derrotó a Argentina 30-27 y se coronó campeón, dejando como escoltas a los campeones del torneo anterior.

La tabla de puntuaciones quedó finalmente así:

Brasil 10 puntos (+105 saldo de goles)

Argentina 7 puntos (+37)

Chile 6 puntos (+10)

Paraguay A 5 puntos (-8)

Uruguay 2 (-40)

Paraguay B 0 (-104).