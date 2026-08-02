Guerreritas acaparan el Sur Centro América, con oro y plata de balonmano

Las Guerreritas A fueron las mejores y conquistaron el título por quinta vez al hilo, demostrando buena supremacía ante el lote de selecciones de balonmano presentes en esta ocasión. Las Guerreritas B sucumbieron en la apertura contra las campeonas, pero al final consiguieron instalarse como escoltas en la clasificación general. En la rama varonil, Paraguay A quedó en cuarto lugar.

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El torneo SCA Femenino Sub 13 y Masculino Sub 14 se desarrolló en dos escenarios del Parque Olímpico de Luque.

En la jornada final, Paraguay A derrotó a Argentina por el marcador de 25-21.

Las Guerreritas ya gritaron el título en la jornada del viernes, puesto que al ganarle a Brasil y a Paraguay B, sus escoltas, el team guaraní tenía la ventaja deportiva en caso de quedar con puntos iguales con alguno de sus rivales.

Paraguay B igualó con Brasil 25-25 para celebrar el vicecampeonato.

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En la tabla de posiciones hasta el cuarto puesto:

Paraguay A 10 puntos (+48 goles) - Campeón

Paraguay B 7 puntos (+17) - vicecampeón

Brasil 7 puntos (+11)

Argentina 4 puntos (-3)

También participaron las selecciones de Uruguay y Chile.

Los varones no pudieron subir al podio

En el quinto día de competencias, este sábado, culminó el certamen y ambas escuadras paraguayas masculinas cayeron derrotadas: Paraguay A por Chile 31-27 y Paraguay B por Uruguay 29-19.

Paraguay A tenía posibilidades de completar el podio, pero la derrota ante los trasandinos les privó del tercer lugar.

* Brasil campeón. En el otro partido, Brasil derrotó a Argentina 30-27 y se coronó campeón, dejando como escoltas a los campeones del torneo anterior.

La tabla de puntuaciones quedó finalmente así:

Brasil 10 puntos (+105 saldo de goles)

Argentina 7 puntos (+37)

Chile 6 puntos (+10)

Paraguay A 5 puntos (-8)

Uruguay 2 (-40)

Paraguay B 0 (-104).