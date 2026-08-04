Fisicoculturismo: mujeres destacan en el Musumeci Classic Open Internacional de Córdoba

Con una actuación en la que las atletas nacionales fueron las grandes protagonistas al conquistar tres títulos y rozar otro podio en uno de los torneos más importantes del fisicoculturismo sudamericano.

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Respaldado por la Federación Paraguaya de Fisicoculturismo (FPF), el #TeamParaguay obtuvo siete distinciones de élite en una competencia avalada por la Federación Internacional de Fitness y Culturismo (IFBB).

La figura femenina de la delegación fue Sonia Romero, quien firmó una actuación brillante al conquistar dos medallas de oro. La paraguaya se consagró campeona tanto en la categoría Bikini Senior como en Bikini Máster, logrando un histórico doblete en suelo argentino.

Otra de las grandes destacadas fue Nancy Brizuela, quien se alzó con la medalla de oro en Woman Physique, imponiéndose gracias a su sobresaliente desarrollo muscular y presentación escénica.

El aporte femenino se completó con la actuación de Rossana Ortigoza, que finalizó en la cuarta posición de la categoría Wellness Senior, quedando a un paso del podio internacional.

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En la rama masculina, Emiliano Escobar conquistó el título en Games Classic, mientras que Jimmy Irala subió dos veces al podio al obtener sendas medallas de bronce en Men’s Physique Senior y Men’s Máster.

Los atletas paraguayos consiguieron su clasificación al certamen tras destacarse en el Campeonato República, organizado por la FPF, que otorgó los cupos y cubrió los gastos de inscripción y traslado.

El Musumeci Classic Open Internacional repartió una bolsa de 5.000 dólares entre los campeones absolutos y reunió a los principales exponentes del fisicoculturismo de Sudamérica.