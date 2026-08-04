Ir a la barbería o al cine, la vida en la villa de los Centroamericanos y del Caribe

Máquinas de rayos X, detectores de metales manuales, vigilancia discreta y amabilidad determinan el dinamismo diario de un amplio complejo que incluye gimnasio, barbería y salón de belleza, cafeterías y un enorme comedor de 10.300 metros cuadrados, con capacidad para alimentar a 2.300 personas al mismo tiempo.

Los medios de comunicación que recorrieron la villa el pasado sábado recibieron una auténtica bienvenida "calurosa", con temperaturas de 33 grados Celsius y sensación térmica de 41 grados registradas en el barrio de Nuevo Jerusalén, en el municipio de Santo Domingo Este, contiguo a la capital dominicana. Un sector que dentro de poco mejorará la calidad de vida de sus habitantes con el asfalto que cubrirá sus polvorientas calles.

"Muy bonito todo, bastante equipado, una chulería (...). la estamos pasando muy a gusto. Son nuestros primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero hemos estado en otras ciudades del continente, y aquí estamos muy, muy a gusto", aseguran a EFE Juan Pablo Porras y Juan David Hernández, atletas mexicanos de gimnasia artística.

Ambos miraban las estanterías de un supermercado que funciona en la villa, que también cuenta con área de juegos, policlínica, cine y servicios de lavandería.

Los alrededor de 5.800 deportistas que se alojan actualmente en esta villa son transportados hacia sus lugares de entrenamiento y competición en autobuses utilizados por el Ministerio de Educación dominicano para la movilización de miles de estudiantes. Como aún no comienza el año escolar, la decisión resultó fácil de tomar.

En estos días República Dominicana 'arde' como otros países, "algo que no se puede controlar", afirma a EFE el presidente de la Federación Venezolana de Boliche, Agustín de Farías.

"Lamentablemente el calor es muy fuerte, pero vemos el desarrollo bastante bien. En la alimentación a veces suceden sus atascos, pero es natural, aquí hay casi 7.000 personas, esto no es fácil de controlar", abundó.

También expresó que el cúmulo de personas en ocasiones ha ralentizado el servicio de transporte. "Ha habido sus colas", comentó.

Sin embargo, afirmó que está asistiendo a Juegos regionales desde los de Maracaibo 1998 (Venezuela) y que estos son "extraordinarios".

La alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, miembro del Comité Organizador, afirmó a EFE que los reportes que tiene a diario es de que la alimentación es "muy rica y variada" y que los demás aspectos funcionan como está planificado.

"Nos reunimos varias veces al día para conocer y resolver situaciones (...). Estamos a mitad de unos grandes Juegos Centroamericanos y del Caribe y me permito decir que las instalaciones, durante los días por venir, continuarán visitados por miles de personas".

Las edificaciones "se despiden" con el colorido de las banderas de los 37 países y territorios participantes en la cita regional, mientras algunos balcones son aprovechados para que el inclemente sol se adueñe de una que otra indumentaria deportiva.