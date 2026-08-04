Segunda victoria consecutiva del italiano Jonathan Milan

Milan, del equipo Lidl-Trek, continúa imparable y al esprint se impuso en un emocionante final de carrera que se decidió en los metros finales.

El podio lo completaron el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team), respectivamente. Por su parte, Iván García Cortina (Movistar) tuvo opciones hasta el final de la carrera y se quedó a las puertas del podio, en cuarta posición.

Tras las escapadas iniciales de Patryk Sotsz y Dries De Bondt, en los últimos 15 kilómetros el pelotón alcanzó a la cabeza de la carrera y Jonathan Milan, que este martes vestía el maillot amarillo tras su victoria en la primera etapa, consiguió la victoria completando el recorrido en un tiempo de 3:05:37 horas.

En esta segunda etapa, los ciclistas recorrieron 150,1 kilómetros entre las localidades polacas de Miedzyzdroje y Szczecin.

La 83ª edición del Tour de Polonia se disputa del 3 al 9 de agosto y la próxima etapa se disputará este miércoles 5 de agosto entre las localidades de Gorzów Wielkopolski y Zielona Góra (193,5 kilómetros de recorrido).