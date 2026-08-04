Un boxeador paquistaní desaparece en Escocia tras participar en los Juegos Commonwealth

El atleta desapareció horas antes de la salida programada de la delegación hacia Pakistán, y fue visto por última vez en su habitación de hotel alrededor de las 2:00 de la madrugada, según informó este martes el canal local Geo News citando a fuentes de la Federación de Boxeo de Pakistán.

El equipo tenía instrucciones de reunirse en el vestíbulo del hotel a las 9:00 horas previo a su salida. Sin embargo, cuando los directivos comprobaron la habitación de Qudrat Ullah, ya no se encontraba en ella.

El pasaporte y el billete de regreso del boxeador permanecen bajo la custodia del director del equipo, según añadió la federación deportiva.

No se trata del primer incidente de este tipo con deportistas paquistaníes en el extranjero. El año pasado, otro prometedor atleta, Zohaib, desapareció durante una gira internacional en Italia, mientras que un caso anterior implicó a otro miembro del equipo nacional de boxeo que también se esfumó en el extranjero.

La noticia se produce después de que medios de comunicación ugandeses informaran de que cuatro de los boxeadores de Uganda también se encontraban en paradero desconocido.

La delegación paquistaní, compuesta por 21 miembros, concluyó su participación en los Juegos del Commonwealth de 2026 con la única medalla de la boxeadora Fatima Zahra, que se colocó el bronce en la categoría femenina de 60 kg y se convirtió en la primera boxeadora paquistaní en ganar una medalla en esta competición.

Este resultado representa el medallero más bajo de Pakistán desde los Juegos de 1998, donde la delegación obtuvo una única medalla de plata. El país no había dejado de sumar metales desde la edición de 1990, lo que convierte a los Juegos de Glasgow 2026 en la peor campaña de Pakistán en esta competición en 36 años.