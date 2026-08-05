El Spain Gail GP afina su puesta a punto para el desembarco en Valencia en un mes

Esta competición de carreras náuticas, considerada una de las más emocionantes del mundo, se celebrará entre el 5 y el 6 de septiembre en Valencia y en ella participarán los 13 equipos, de 13 naciones diferentes, que competirán a bordo de los catamaranes F50, embarcaciones de última generación capaces de superar los 100 kilómetros por hora.

La competición, que se espera que sea seguida por miles de espectadores en la Marina Port Valencia, conlleva un enorme trabajo de ingeniería, innovación y logística que hace posible que todos los equipos compitan en igualdad de condiciones y éstas son seis claves fundamentales para descubrir cómo será la llegada de SailGP a Valencia:

1. Los F50 son los catamaranes con los que compiten los equipos y reciben el nombre de F50 porque miden 50 pies de eslora (algo más de 15 metros). Todos son idénticos para garantizar que la diferencia la marque exclusivamente el rendimiento de las tripulaciones.

2. La logística de SailGP se puede mover de una parte a otra del mundo gracias a un buque fletado por la organización, que habrá recorrido 61.719 kilómetros, una distancia equivalente a dar aproximadamente una vuelta y media al planeta. En total, se transportan más de un millón de kilos de material repartidos en 115 contenedores, que viajan entre 12 puertos internacionales

3. Cada sede requiere de entre seis y ocho días de montaje para dejar lista toda la infraestructura necesaria para la competición.

4. Detrás de cada Gran Premio hay un equipo técnico especializado de operaciones que está formado por cerca de 80 personas que trabajan para desarmar y volver a montar todo lo necesario para cada una de las pruebas de esta competición que viaja por todo el mundo.

5. Los Gallos, el equipo español, está en plena lucha por el título. Los Gallos SailGP Team llegará a Valencia en un gran momento tras dos victorias consecutivas y ocupando la segunda posición de la general, aunque antes tendrán una parada en Sassnitz, el Gran Premio de Alemania, a finales de agosto.

6. Valencia se incorpora al calendario internacional de SailGP. La cita de los próximos 5 y 6 de septiembre marcará el debut de la ciudad del Turia como sede del campeonato, tomando el relevo de Cádiz. Valencia fue Confirmada como sede para las próximas tres temporadas.