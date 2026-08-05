Polideportivo
05 de agosto de 2026 a la - 23:29

Panteras con importante juego contra Colombia, por el Sudamericano de básquet

La selección paraguaya de baloncesto participa del Sudamericano en Zárate, Argentina, clasificatorio para la AmeriCup "El Salvador 2027".
La selección paraguaya de baloncesto participa del Sudamericano en Zárate, Argentina, clasificatorio para la AmeriCup "El Salvador 2027".

La selección paraguaya disputará en la tarde de este jueves un importante partido contra Colombia, para determinar su posición en el Grupo A y qué rival tendrá en los cuartos de final del FIBA Sudamericano Femenino de baloncesto clasificatorio a la AmeriCup 2027. Si ganan las panteras evitarán a Brasil o Venezuela, para discutir el duelo a las semifinales del torneo en Zárate, Argentina.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La selección paraguaya de baloncesto disputará esta tarde frente a Colombia, a las 17:30, su tercer y último partido por el Grupo A del torneo Sudamericano “Zárate 2026″, clasificatorio a la AmeriCup 2027.

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Argentina ya quedó firme en el primer puesto y consiguió doble premio, el acceso a las semifinales y uno de los cupos a la AmeriCup “El Salvador 2027″.

El otro partido de importancia lo disputarán Brasil vs. Venezuela, por el Grupo B.

El ganador tendrá el pase a “semis” y el segundo boleto a El Salvador. Chile quedó como tercero en esta serie.

El perdedor jugará contra el 3° del Grupo A, mientras Chile se enfrentará al 2° del “A”.

* Programa de este jueves. La última cita por la fase grupal del torneo será este jueves, con estos partidos:

14:00 Brasil vs. Venezuela - Grupo B;

17:30 Colombia vs. Paraguay - Grupo A;

21:00 Uruguay vs. Argentina - Grupo A.

* Posiciones. La tabla de posiciones cumplidas dos fechas son:

Grupo A:

1° Argentina 4 puntos

2° Colombia 3 puntos

3° Paraguay 3 puntos

4° Uruguay 2 puntos

Grupo B:

1° Brasil 2 puntos

2° Venezuela 2 puntos

3° Chile 2 puntos

* AmeriCup’27. En cuanto al principal torneo del continente, la AmeriCup, lo disputarán 10 selecciones, en julio de 2027, en San Salvador.

Por el Norte clasificaron Estados Unidos, vigente campeón y Canadá;

Centrobasket: Puerto Rico, México, República Dominicana y El Salvador (organizadora);

América del Sur: Argentina, restan tres cupos.