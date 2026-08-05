Panteras con importante juego contra Colombia, por el Sudamericano de básquet

La selección paraguaya de baloncesto disputará esta tarde frente a Colombia, a las 17:30, su tercer y último partido por el Grupo A del torneo Sudamericano “Zárate 2026″, clasificatorio a la AmeriCup 2027.
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Argentina ya quedó firme en el primer puesto y consiguió doble premio, el acceso a las semifinales y uno de los cupos a la AmeriCup “El Salvador 2027″.
El otro partido de importancia lo disputarán Brasil vs. Venezuela, por el Grupo B.
El ganador tendrá el pase a “semis” y el segundo boleto a El Salvador. Chile quedó como tercero en esta serie.
El perdedor jugará contra el 3° del Grupo A, mientras Chile se enfrentará al 2° del “A”.
* Programa de este jueves. La última cita por la fase grupal del torneo será este jueves, con estos partidos:
14:00 Brasil vs. Venezuela - Grupo B;
17:30 Colombia vs. Paraguay - Grupo A;
21:00 Uruguay vs. Argentina - Grupo A.
* Posiciones. La tabla de posiciones cumplidas dos fechas son:
Grupo A:
1° Argentina 4 puntos
2° Colombia 3 puntos
3° Paraguay 3 puntos
4° Uruguay 2 puntos
Grupo B:
1° Brasil 2 puntos
2° Venezuela 2 puntos
3° Chile 2 puntos
* AmeriCup’27. En cuanto al principal torneo del continente, la AmeriCup, lo disputarán 10 selecciones, en julio de 2027, en San Salvador.
Por el Norte clasificaron Estados Unidos, vigente campeón y Canadá;
Centrobasket: Puerto Rico, México, República Dominicana y El Salvador (organizadora);
América del Sur: Argentina, restan tres cupos.