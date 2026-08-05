Panteras con importante juego contra Colombia, por el Sudamericano de básquet

La selección paraguaya de baloncesto disputará esta tarde frente a Colombia, a las 17:30, su tercer y último partido por el Grupo A del torneo Sudamericano “Zárate 2026″, clasificatorio a la AmeriCup 2027.

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Argentina ya quedó firme en el primer puesto y consiguió doble premio, el acceso a las semifinales y uno de los cupos a la AmeriCup “El Salvador 2027″.

El otro partido de importancia lo disputarán Brasil vs. Venezuela, por el Grupo B.

El ganador tendrá el pase a “semis” y el segundo boleto a El Salvador. Chile quedó como tercero en esta serie.

El perdedor jugará contra el 3° del Grupo A, mientras Chile se enfrentará al 2° del “A”.

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* Programa de este jueves. La última cita por la fase grupal del torneo será este jueves, con estos partidos:

14:00 Brasil vs. Venezuela - Grupo B;

17:30 Colombia vs. Paraguay - Grupo A;

21:00 Uruguay vs. Argentina - Grupo A.

* Posiciones. La tabla de posiciones cumplidas dos fechas son:

Grupo A:

1° Argentina 4 puntos

2° Colombia 3 puntos

3° Paraguay 3 puntos

4° Uruguay 2 puntos

Grupo B:

1° Brasil 2 puntos

2° Venezuela 2 puntos

3° Chile 2 puntos

* AmeriCup’27. En cuanto al principal torneo del continente, la AmeriCup, lo disputarán 10 selecciones, en julio de 2027, en San Salvador.

Por el Norte clasificaron Estados Unidos, vigente campeón y Canadá;

Centrobasket: Puerto Rico, México, República Dominicana y El Salvador (organizadora);

América del Sur: Argentina, restan tres cupos.