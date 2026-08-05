Polideportivo
05 de agosto de 2026 a la - 18:29

Capiata Bulls, la novedad en el Clausura LNB que se inicia este jueves

San José defenderá el título del Apertura, en el segundo torneo del año que se inicia este jueves.
San José defenderá el título del Apertura, en el segundo torneo del año que se inicia este jueves.Instagram

Con ocho equipos y la incursión del flamante Capiatá Bulls, se inicia este jueves el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2026, donde Deportivo San José defenderá el título conquistado en el Apertura. El Club Atlético Ciudad Nueva se ausenta en esta ocasión.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La novedad para el inicio del Torneo Clausura de la LNB 2026 es la presencia de Capiatá Bulls y la ausencia de Atlético Ciudad Nueva, con los demás equipos encabezados por el Deportivo San José, Olimpia Kings, Colonias Gold, Félix Pérez Cardozo, Deportivo Amambay, Deportivo Campoalto y San Alfonzo de Minga Guazú.

Lea más: San José destrona a Olimpia Kings

La programación de la Fecha 1

El salto inicial del torneo de baloncesto lo darán seis equipos este jueves:

20:00 Deportivo San José vs. Deportivo Campoalto, en el “León Coundou”;

20:30 Félix Pérez Cardozo vs. Colonias Gold, en el “Efigenio González”:

20:30 San Alfonzo vs. Capiatá Bulls, en juego a disputarse en el polideportivo del Comando Logístico.

La Fecha 1 se completará el viernes, con el partido entre Olimpia Kings y Deportivo Amambay, a las 20:00, en el polideportivo Urbano COP.

La segunda cita se jugará entre el lunes y martes próximos.

Es importante recordar que generalmente los juegos de la LNB se disputan los lunes y jueves.

Algo sobre el benjamín “Los Toros”

Capiatá Bulls se presenta con un elenco en el que sus mentores inculcan a los atletas en sus filas dar hasta lo último en cada partido enfrentando a los equipos de la LNB, con una mezcla de jugadores experimentados y figuras jóvenes, además de dos foráneos de entrada.

El plantel:

Jugadores: Alexander Duarte, José Martí, Octavio Caputo, Nahuel Scala, Jesús Martí, Ellian Lacerda (Brasil), Brian Espínola, Marcelo Samudio, Brandon Brady (USA), Josué Lezcano, Elías Sánchez y Walberto Sanabria.

Cuerpo técnico: Coach Analía Martínez;

Asistente técnico: Jhonny Franco;

Fisioterapeutas: Benigno Bogado y Lidia Rodríguez

Delegado: Rubén Lezcano.