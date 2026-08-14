Gabriela Narváez, con destacada actuación en el Grand Prix de Judo en Lima

Narváez inició su recorrido con una victoria sobre la peruana Carla Patricia León y posteriormente superó a la ecuatoriana Laura Vásquez, resultados que le permitieron instalarse en los cuartos de final.

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En esa instancia, la paraguaya enfrentó a la brasileña Clarice Ribeiro, ante quien cayó por un marcador de 1-0. El resultado la llevó al repechaje, donde respondió con autoridad al derrotar a la británica Ashleigh Barnikel, asegurándose el combate por la medalla de bronce.

En la disputa por el tercer puesto, Narváez se midió con la portuguesa Catarina Costa, quien terminó imponiéndose para quedarse con la medalla de bronce. De esta manera, la paraguaya finalizó quinta entre las mejores judocas de los -48 kg.

El resultado representa una actuación destacada para Narváez en su retorno al circuito internacional de la Federación Internacional de Judo (IJF) y le permite sumar experiencia y competencia de alto nivel de cara a sus próximos desafíos.

La participación paraguaya en Lima continuará este sábado con Mateo Cabral (-73 kg) y Agustín Ledezma (-81 kg), quienes competirán desde las 10:00 de Paraguay en la fase clasificatoria.