Policiales
14 de agosto de 2026 a la - 17:26

Enfrentamiento deja dos abatidos del grupo de Macho en Canindeyú

Los dos abatidos en el enfrentamiento serían del grupo de "Macho".
Los dos abatidos en el enfrentamiento serían del grupo de "Macho".ABC COlor

Un enfrentamiento entre agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y miembros del grupo criminal liderado por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, se registró en la tarde de este viernes en Canindeyú. El hecho dejó como saldo dos abatidos.

Por ABC Color

En un operativo aún en curso en el departamento de Canindeyú, la Senad informó que ha logrado abatir a dos integrantes de la estructura criminal liderada por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho. También se aprehendió a otro miembro de la organización.

Camioneta en la que se desplazaban los dos presuntos miembros del grupo de "Macho", finalmente abatidos.
Camioneta en la que se desplazaban los dos presuntos miembros del grupo de Macho, finalmente abatidos.

Uno de los abatidos fue identificado como Antonio Carrillo, mientras que aún se desconoce la identidad de la otra persona fallecida.

Asimismo, el aprehendido es Bruno López Ortiz, de acuerdo con datos de la Policía Nacional. El operativo también es acompañado por miembros del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

Camioneta en la que se desplazaban los dos presuntos miembros del grupo de "Macho", finalmente abatidos.
Camioneta en la que se desplazaban los dos presuntos miembros del grupo de Macho, finalmente abatidos.

El procedimiento aparentemente era para rastrear al criminal más buscado del Paraguay: Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho.

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NOTICIA EN DESARROLLO.