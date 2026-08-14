Enfrentamiento deja dos abatidos del grupo de Macho en Canindeyú

En un operativo aún en curso en el departamento de Canindeyú, la Senad informó que ha logrado abatir a dos integrantes de la estructura criminal liderada por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho. También se aprehendió a otro miembro de la organización.

Uno de los abatidos fue identificado como Antonio Carrillo, mientras que aún se desconoce la identidad de la otra persona fallecida.

Asimismo, el aprehendido es Bruno López Ortiz, de acuerdo con datos de la Policía Nacional. El operativo también es acompañado por miembros del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

El procedimiento aparentemente era para rastrear al criminal más buscado del Paraguay: Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho.

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