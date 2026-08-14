Kast nombra a ex directivo de Palestino Francisco Riveros como ministro de Deporte

Además de agradecer a la hoy exministra, Kast subrayó la necesidad de "mejorar mucho todo lo que es la aproximación a cómo se hace el tema del deporte en todas las áreas", y apuntó a desafíos "enormes".

Riveros, de 44 años, participó en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos, y hasta la fecha trabajaba como asesor de la Presidencia.

Duco, de 37 años, es la tercera ministra en dejar el gabinete de Kast tras las salidas de Trinidad Steinert en Seguridad y Mara Sedini en la vocería de Gobierno en mayo pasado. Presentó su renuncia la noche del jueves junto al subsecretario del Deporte Andrés Otero y cerró casi cinco meses de gestión marcados por diversas polémicas.

Su salida del Gobierno se concretó tras conocerse la respuesta que envió a la Contraloría General de la República (CGR) -organismo fiscalizador de actos administrativos y uso de recursos públicos- a una denuncia por el posible mal uso de un automóvil oficial.

Duco justificó un traslado a bordo de un vehículo fiscal en cumplimiento de una supuesta reunión de trabajo. Sin embargo, se conoció con la revelación de un video que la jornada también incluyó un festejo de carácter privado.

La sanción por dopaje positivo que le fue impuesta en 2019, cuando aún era atleta activa en pruebas de lanzamiento de peso, y su respaldo a la postura de Kast en la validación del rodeo como deporte nacional, le significaron las primeras críticas a la cabeza de la cartera.

La falta de autorización para que la banda de k-pop surcoreana BTS utilice el Estadio Nacional para sus conciertos fue la última polémica que debió enfrentar, problema que se zanjó tras marchas de fanáticas descontentas y el visto bueno del Instituto Nacional del Deporte (IND) tras un acuerdo con la productora para proteger y asegurar el mantenimiento del césped del recinto.