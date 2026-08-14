Popovici reina en la velocidad europea con un nuevo doblete

Popovici, vigente campeón olímpico y mundial del doble hectómetro, no encontró rival en el lituano Tomas Navikonis, que se colgó la medalla de plata tras tocar la pared 40 centésimas por detrás del nadador rumano, al que le bastó con un acelerón en el largo final para alzarse con la victoria con un crono de 1:44.15 minutos.

Cincuenta metros finales en los que se desfondó el británico James Guy y concluyó tercero, tras empeñarse en tratar de discutir la victoria a un David Popovici, que no necesitó acercarse a su mejor registro, los 1:42.97 que firmó en 2022 en Roma, para colgarse un nuevo oro.

Si Popovici domina con puño de hierro la velocidad europea, el fondo femenino tiene un nombre, el de la italiana Simona Quadarella, que sumó su cuarto título de campeona continental de los 1.500 libre.

Una prueba en la que la transalpina, de 27 años, cuenta con una mejor marca -15:31.79 minutos-, diez segundos inferior a la su principal rival, la alemana Isabel Gose, que nunca ha bajado en su carrera de los 15:41 minutos.

Diferencia que reflejaba el claro favoritismo de Quadarella, que no necesitó acercarse a su mejor versión para alzarse con la victoria con un tiempo de 15:46.22 minutos, tres segundos menos que la alemana Gose, medalla de plata.

Tampoco falló Evgeniia Chikunova, la plusmarquista mundial, que se impuso en una final de los 200 braza en la que la nadadora rusa afrontó el último largo con una desventaja de casi cuatro décimas con la británica Angharad Evans.

Diferencia que quedó en nada ante lo sensacionales cincuenta metros finales que firmó Chikunova que acabo superando por 1.89 segundos a la nadadora de Cambridge, que tuvo que conformarse con la medalla de plata.

Un triunfo que Evgeniia Chikunova, que acabó entre lágrimas, adornó con un récord de los campeonatos con un crono de 2:19.32 minutos.

Igualmente cumplió con los pronósticos la belga Roos Vanotterdijk que revalidó el título de continental de los 100 mariposa que conquistó hace dos años en Belgrado, tras imponerse este viernes en la capital francesa con un marca de 56.08 segundos.

Treinta y una centésimas más que la nadadora alemana Angelina Kohler, campeona del mundo en el año 2024 en Doha, que se colgó la medalla de plata tras tocar la pared con un registro de 56.39.

Donde sí saltó la sorpresa fue en la final de los 50 espalda en la que el checo Miroslav Knedla rompió todos los pronósticos y se coronó con un tiempo de 24.11 nuevo campeón de Europa tras arrebatar por tan sólo una centésima la medalla de oro al ruso Klimento Kolesnikov, vigente campeón del mundo y plusmarquista universal.