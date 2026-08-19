Ciclismo: Copa K6 Naranjal reúne al MTB nacional en una doble jornada de XCC y XCO

La competencia contempla dos modalidades: XCC (Short Track) y XCO (Cross Country Olímpico), en una jornada que reunirá a ciclistas de las distintas categorías.

Lea más: Nick Kyrgios, suspendido por consumo de cocaína

Las categorías UCI —Élite, Sub-23 y Junior, tanto masculino como femenino— tienen como fecha límite de inscripción este jueves 20 de agosto a las 23:59, mientras que para las demás categorías el plazo se extiende hasta el viernes 21 de agosto a las 18:00.

El costo de inscripción es de Gs. 100.000 hasta el viernes 21, mientras que desde el sábado 22 y durante el domingo 23 será de Gs. 130.000. Las inscripciones fuera de plazo deberán abonar además una multa de Gs. 100.000.

La organización está a cargo del Club K6 Naranjal de Ciclismo, con Leander Österlein como contacto. El evento cuenta con el respaldo de la Federación Paraguaya de Ciclismo y forma parte del calendario competitivo del MTB.

La cita en Naranjal se presenta como una nueva oportunidad para que los principales exponentes del ciclismo de montaña midan sus fuerzas en las exigentes modalidades de Short Track y Cross Country Olímpico.