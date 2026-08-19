El español Abel Balderstone firma contrato con el UAE hasta 2029

Balderstone (Ullastrell, 26 años) tuvo su año de gloria en 2025 al ganar el campeonato nacional español de contrarreloj. Su progresión continuó en 2026, cuando fue cuarto en la clasificación general del Gran Camino y completando su primer Tour de Francia este verano.

Se trata de un ciclista versátil que rinde al máximo en terrenos exigentes y montañosos, así como en carreras por etapas, por lo que aportará mayor solidez y profundidad a la plantilla del UAE Team Emirates-XRG, liderada por el esloveno Tadej Pogacar, al tiempo que continúa su desarrollo a nivel WorldTour.

"Unirme al UAE es un sueño que he tenido desde niño. Estoy muy emocionado y motivado para comenzar este nuevo proyecto, donde espero crecer como ciclista junto al equipo", comentó Balderstone.

Para el corredor del Caja Rural, "será un paso muy importante en mi carrera y un entorno donde podré mostrar la mejor versión de mí mismo, seguir mejorando como corredor y dar un gran paso adelante".

"Quiero agradecer al equipo por brindarme esta gran oportunidad y estoy deseando disfrutar juntos de este camino", concluyó.