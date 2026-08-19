Jueves, 20 de agosto de 2026

Guayaquil/Buenos Aires.El Liga de Quito ecuatoriano y el Mirassol brasileño disputan el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores tras el 0-0 de la ida, mientras que el Corinthians brasileño y el Rosario Central argentino encaran su enfrentamiento después del 1-1 del primer choque

Guayaquil/Asunción/Río de Janeiro. El Santos defiende una ventaja de un tanto en el campo del Macará en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en tanto que Vasco da Gama necesita vencer en el feudo del Olimpia paraguayo tras el 0-0 del primer compromiso y Botafogo al menos querrá dar buena imagen ante su hinchada tras sucumbir por 6-1 en el estadio del Cienciano peruano.

Mónaco. Análisis del recorrido de la Vuelta ciclista a España, considerado como el mas duro de la historia con un desnivel total de 58.000 metros en sus 21 etapas, con 51 puertos de montaña, 7 finales en alto, 2 cronos y alicientes a diario para salvaguardar la idea de ofrecer espectáculo al espectador. Por Carlos de Torres

Mónaco. ¿Quién plantará cara a Pogacar? La superioridad del esloveno Tadej Pogacar, pentacampeón del Tour de Francia y que regresa a la Vuelta, el único título que le falta en sus vitrinas, tras su única partticipación en 2019, parece dejar muy poco espacio para sus rivales en esta edición. Por Carlos de Torres

- Liga de Diamante. Concurso de pértiga de la reunión de Lausana con los saltadores más destacados del mundo, encabezados por el sueco Armand Duplantis y el griego Emmanouil Karalis

- Previa del Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort.

- Preclasificatorio olímpico de baloncesto femenino de Guadalajara (hasta 23)

- Análisis del recorrido de la Vuelta ciclista a España, considerado como el mas duro de la historia con un desnivel total de 58.000 metros en sus 21 etapas, con 51 puertos de montaña, 7 finales en alto, 2 cronos y alicientes a diario para salvaguardar la idea de ofrecer espectáculo al espectador. Por Carlos de Torres

- ¿Quién plantará cara a Pogacar? La superioridad del esloveno Tadej Pogacar, pentacampeón del Tour de Francia y que regresa a la Vuelta, el único título que le falta en sus vitrinas, tras su única participación en 2019, parece dejar muy poco espacio para sus rivales en esta edición. Por Carlos de Torres

- Tour del Limousin, en Francia (hasta 21).

- UCI World Tour. Renewi Tour en Bélgica (hasta 23).

- Una semana después del inicio de LaLiga EA Sports española, las ligas inglesa, italiana y francesa comienzan desde este viernes con el Arsenal, el Inter y el París Saint-Germain como rivales a batir; igual que el Bayern Múnich en Alemania, donde disputa la Supercopa este sábado antes de iniciar la Bundesliga dentro de una semana. Por Iñaki Dufour

- España. LaLiga EA Sports: 2ª jornada: Rayo Vallecano-Alavés (21.00)(FOTO).

- El Atlético de Madrid presenta al argentino "Cuti" Romero.(FOTO)(VÍDEO)

- Sorteo de la fase preliminar del Mundial femenino, en Zúrich. Anuncio del calendario de partidos.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Libertadores. Octavos. Vuelta: LDU Quito-Mirassol (22.00 GMT) y Corinthians-Rosario Central (00.30 GMT del viernes)

- Copa Sudamericana. Octavos. Vuelta: Macará-Santos (00.00 GMT), Olimpia-Vasco (00.00 GMT) y Botafogo-Cienciano (2.30 GMT del viernes).

- Copa Centroamericana. Alianza-Olimpia y Luis Ángel Firpo-Alajuelense

- LIV Golf. Torneo de Indianapolis (EEUU) (hasta 23).

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica (hasta 30): Nueva Zelanda-Argentina, Irlanda-España , del masculino; Nueva Zelanda-España, del femenino.

- Previa general de los Juegos Mediterráneos de Taranto (Italia)

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes