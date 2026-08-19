Las Panteras quedan fuera del Women’s Series de Burdeos

El equipo nacional, integrado por Paola Ferrari, Marta Peralta, Paloma Niz y Ximena Ibarra, compitió en el Qualifying Draw A, instancia que otorgaba un solo boleto al cuadro principal.

Lea más: Ciclismo: Copa K6 Naranjal reúne al MTB nacional en una doble jornada de XCC y XCO

Las Panteras tuvieron un debut muy parejo ante Egipto, al que enfrentaron hasta el tiempo extra. Paraguay terminó cayendo por 16-14, en un partido en el que Ferrari aportó 5 puntos, mientras que Peralta y Niz sumaron 4 cada una e Ibarra marcó 1.

En su segunda presentación, el seleccionado paraguayo volvió a ofrecer resistencia, pero terminó perdiendo 18-15 ante República Checa, resultado que sentenció su eliminación del torneo.

De esta manera, Egipto se quedó con el único boleto del grupo al Main Draw, después de imponerse también con autoridad a República Checa por 21-9.

Más allá de la eliminación, la participación significó una nueva experiencia internacional para las paraguayas en uno de los principales circuitos mundiales de la modalidad. El equipo es dirigido por Maximiliano Seigorman, head coach de las selecciones de la Confederación Paraguaya de Básquetbol.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La parada de Burdeos reúne a selecciones y equipos de primer nivel y continuará con la disputa del cuadro principal, donde los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.