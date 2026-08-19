Los niños de la Escuela de Fútbol “El Aborigen” festejan su día

Numerosos chicos de la Escuela de Fútbol “El Aborigen” vivieron una jornada tan distinta, como entretenida y festiva el pasado viernes, en conmemoración del “Día del Niño”, que se celebra en nuestro país el 16 de agosto.

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Obsequios, bocaditos y la guinda de la torta, fueron los ofrecimientos de los responsables de la escuela para el deleite de los chicos, con presencia de mas de un centenar de ellos.

* Mas sobre El Aborigen. En cuanto a la escuela aurinegra, los menudos atletas realizan sus prácticas en el predio ubicado en Acceso Sur casi Fulgencio Yegros, a pasos del Hospital del Corazón.

Los entrenamientos están dirigidos a jugadores en las categorías 2008 - 2009 - 2010, 2011 - 2012 - 2013 y 2014 - 2015 - 2016/17.

El team Aborigen participa del certamen de la Asociación Paraguaya de Escuelas de Fútbol Infantil (Apefi) en las categorías 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

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La entidad también toma parte del torneo de la Federación Metropolitana Py (FMF), en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19.

Los profesionales a cargo son Edelio Lezcano y Fulgencio Centurión.

Para mayores informes se pueden realizar consultas con los profesores a los teléfonos 0983-470611 y 0981-882017.