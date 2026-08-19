Polideportivo
19 de agosto de 2026 a la - 20:00

Los niños de la Escuela de Fútbol “El Aborigen” festejan su día

Los chicos de la Escuela de Fútbol El Aborigen recibiendo un agasajo por parte de los responsables de la entidad.
Los chicos de la Escuela de Fútbol El Aborigen recibiendo un agasajo por parte de los responsables de la entidad.

La Escuela de Fútbol “El Aborigen” de Ypané agasajó a los chicos de las distintas categorías el pasado viernes, en conmemoración al “Día del Niño”.

Por ABC Color

Numerosos chicos de la Escuela de Fútbol “El Aborigen” vivieron una jornada tan distinta, como entretenida y festiva el pasado viernes, en conmemoración del “Día del Niño”, que se celebra en nuestro país el 16 de agosto.

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Obsequios, bocaditos y la guinda de la torta, fueron los ofrecimientos de los responsables de la escuela para el deleite de los chicos, con presencia de mas de un centenar de ellos.

El profesor Edelio Lezcano entregando obsequios a uno de los chicos de la escuela.
El profesor Edelio Lezcano entregando obsequios a uno de los chicos de la escuela.

* Mas sobre El Aborigen. En cuanto a la escuela aurinegra, los menudos atletas realizan sus prácticas en el predio ubicado en Acceso Sur casi Fulgencio Yegros, a pasos del Hospital del Corazón.

Los entrenamientos están dirigidos a jugadores en las categorías 2008 - 2009 - 2010, 2011 - 2012 - 2013 y 2014 - 2015 - 2016/17.

Abundantes obsequios y golosinas para los chicos de la escuela de fútbol de Ypané.
Abundantes obsequios y golosinas para los chicos de la escuela de fútbol de Ypané.

El team Aborigen participa del certamen de la Asociación Paraguaya de Escuelas de Fútbol Infantil (Apefi) en las categorías 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

La entidad también toma parte del torneo de la Federación Metropolitana Py (FMF), en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19.

Los profesionales a cargo son Edelio Lezcano y Fulgencio Centurión.

Para mayores informes se pueden realizar consultas con los profesores a los teléfonos 0983-470611 y 0981-882017.