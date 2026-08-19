Miércoles, 19 de agosto de 2026

. Previas de los dos partidos que cierran la fase de octavos de final de la Copa Libertadores: Liga de Quito (ECU)- Mirassol (BRA) y Corinthians (BRA)- Rosario Central (ARG).

Río de Janeiro/Montevideo/Bogotá. Comentarios de los dos partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Atlético Mineiro (BRA)-Bragantino (BRA) y Montevideo City Torque (URU)-Tigre (ARG). Y del primer choque de la misma fase entre Independiente Santa Fe (COL) y River Plate (ARG).

Madrid. El Atlético de Madrid, sin el argentino Julián Álvarez, debuta este miércoles en LaLiga EA Sports con la visita en el Metropolitano del recién ascendido Málaga, aún en construcción, que regresa a la máxima categoría del fútbol español nueve años después.

. El Barcelona se enfrenta, en su último partido de pretemporada, al Al-Ahly egipcio en una nueva edición del Trofeo Joan Gamper, antes del cual se presentará a la plantilla azulgrana para la temporada 2026-2027.

Redacción deportes. El alemán Alexander Zverev, tercer jugador del mundo, se mide al estadounidense Tommy Paul, el argentino Thiago Agustín Tirante al checo Jakub Mensik y el español Rafa Jódar, 11 mundial, número once en del mundo, al italiano Flavio Cobolli, que le antecede en la clasificación de la ATP, en los partidos más destacados de octavos de final del torneo de Cincinnati (EE.UU.) que se disputan este miércoles.

Madrid. Javier Guillén, director de la Vuelta a España, analiza en una entrevista con la Agencia EFE todos los pormenores de la 81 edición de la carrera que comienza este sábado en Mónaco y finaliza en Granada el 13 de septiembre. Por Carlos de Torres.

Ciudad del Vaticano. Un presagio de paz. Este es el mensaje con el que, bajo el impulso del papa León XIV, cuatro deportistas de Athletica Vaticana, la asociación polideportiva de la Santa Sede, viajarán a Taranto (Italia) para los Juegos Mediterráneos, una oportunidad para honrar el deporte y el diálogo. Por Carlos Expósito

- Tercera jornada del Preclasificatorio olímpico de baloncesto femenino de Guadalajara, con los partidos Sudán del Sur-Argentina y Nueva Zelanda-Brasil. (FOTO)

- Entrevista con Javier Guillén, director de la Vuelta a España, donde habla de todos los pormenores de la 81 edicion que comienza este sábado en Mónaco y finaliza en Granada el 13 de septiembre. Por Carlos de Torres.

- Tour del Limousin, en Francia (hasta 21).

- UCI World Tour. Renewi Tour en Bélgica (hasta 23).

- España. LaLiga EA Sports. 1ª jornada (FOTO): Atlético de Madrid-Málaga (19.00 GMT).

- Trofeo Joan Gamper. Barcelona-Al Ahly (EGY) (18.00 GMT)(FOTO)

- Liga de Campeones. Play offs. Ida. Celtic-LASK, H. Beer Sheva-Sabah Baku, Nijmegen-Bodo Glimt y Slovan Bratislava-Celje (19.00 GMT)

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Libertadores. Octavos. Vuelta: Cerro Porteño (PAR)- Palmeiras (BRA) y Coquimbo Unido (CHI)-Platense (ARG) a las 22.00 GMT, y Flamengo (BRA)-Cruzeiro (BRA) a las 00.30 GMT del jueves.

. Previa de los partidos Liga de Quito (ECU)- Mirassol (BRA) y Corinthians (BRA)- Rosario Central (ARG).

- Copa Sudamericana. Octavos. Ida: Independiente Santa Fe (COL)-River Plate (ARG) (00.30 del jueves)

. Vuelta: Atlético Mineiro (BRA)-Bragantino (BRA) y City Toque (URU)-Tigre (ARG) (22.00 GMT)

. Previas de los partidos Macará-Santos, Olimpia-Vasco y Botafogo-Cienciano

- Copa Centroamericana de la Concacaf: Deportivo Mixco-UMECIT, Marathon-Alianza y FAS-Municipal

- Empiezan los Campeonatos de Europa masculinos, en Zagreb (hasta 23). Clasificación seniors

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica (hasta 30): Chile-Australia , Argentina-Escocia, del femenino.

- Ciudad del Vaticano. Un presagio de paz. Este es el mensaje con el que, bajo el impulso del papa León XIV, cuatro deportistas de Athletica Vaticana, la asociación polideportiva de la Santa Sede, viajarán a Taranto (Italia) para los Juegos Mediterráneos, una oportunidad para honrar el deporte y el diálogo. Por Carlos Expósito (FOTO) (VIDEO)

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

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Redacción EFE Deportes