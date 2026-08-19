Sabalenka se mete a octavos y Medvedev se despide de Cincinnati

El verdugo de Daniil Medvedev, especialista en la pista dura, fue el estadounidense Brandon Nakashima, #22 del mundo, quien remontó con parciales 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) y 6-1 en dos horas y 51 minutos.

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Apenas días después de disputar su primera final de Masters 1000 en Montreal, donde cayó ante su compatriota Ben Shelton, el tenista de ascendencia japonesa y vietnamita mantiene su buen momento. Ahora se enfrentará en octavos al portugués Nuno Borges, verdugo del ruso Andrey Rublev, decimotercer favorito, por 6-3 y 6-4.

“No dejaba de repetirme: ‘Solo tengo que encontrar la manera de seguir en el partido’, y seguí luchando, punto tras punto”, celebró Nakashima, quien se repuso a un triple match point de Medvedev en el segundo set.

El resultado dejó al Masters 1000 de Cincinnati con el alemán Alexander Zverev, que se coronó en 2021, como único campeón en carrera.

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Sascha, gran favorito tras las ausencias del número uno mundial, Jannik Sinner, y de su escolta, el español Carlos Alcaraz, buscará este miércoles su pase a cuartos de final contra el estadounidense Tommy Paul, que derrotó al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo.

En la noche, el canadiense Félix Auger-Aliassime, segundo cabeza de serie, puso fin a la aventura del argentino Juan Manuel Cerúndolo en Cincinnati al vencerlo 7-5 y 6-1.

“Fue un inicio complicado”, reconoció Auger-Aliassime, quien destacó el desafío de enfrentar a un zurdo. En cuartos, el canadiense se medirá al estadounidense Frances Tiafoe, que venció a su compatriota Learner Tien por 6-4, 4-6, 6-4.

La jornada diurna también dejó el avance del italiano Lorenzo Musetti, décimo cabeza de serie, que venció al estadounidense Michael Zheng por 6-1 y 6-3.

Otro que se metió en octavos, por primera vez, fue el francés Arthur Fils, que le ganó al checo Jiri Lehecka por 6-3, 5-7 y 6-4.

Sabalenka, contundente

En el WTA 1000 femenino, Aryna Sabalenka avanzó a octavos al vencer por 6-1 y 6-3 a la china Xinyu Wang, #36 del mundo, en apenas 54 minutos.

La bielorrusa, campeona en 2024, conectó cinco aces, concretó cuatro de siete oportunidades de quiebre y ganó el 93% de los puntos con su segundo servicio.

En octavos enfrentará a la checa Sara Bejlek, que derrotó a la rusa Ekaterina Alexandrova por 4-6, 6-1 y 6-2. “Ella es un gran rival, ganarle en sets seguidos y en menos de una hora es increíble”, dijo Sabalenka.

La bielorrusa mantiene así el #1 del mundo, que ocupa desde octubre de 2024, bajo la presión de la kazaja Elena Rybakina, quien necesita ganar Cincinnati y que Sabalenka no alcance las semifinales para destronarla.

Más temprano, la estadounidense Coco Gauff, cuarta cabeza de serie, superó a su compatriota Ann Li por 6-1 y 7-6 (7/3) para instalarse en los octavos.

Gauff dominó el primer set y terminó imponiéndose en un segundo parcial más complicado, en el que ambas jugadoras lucieron erráticas. “Fue realmente difícil controlar la pelota hoy. Creo que las dos cometimos muchos errores poco habituales”, explicó la campeona del Roland Garros el año pasado.

La estadounidense de 22 años, que como local fue ovacionada y manifestó que “es imposible no sentir el cariño” de la gente, espera ahora por la ucraniana Marta Kostyuk, que venció a la estadounidense Sloane Stephens por un doble 7-5.

Adiós a Fonseca

Más temprano, la jornada estuvo marcada por la baja del brasileño João Fonseca, la mayor promesa del tenis latinoamericano, quien comunicó su retiro del torneo antes de enfrentarse al australiano Christopher O’Connell en la tercera ronda.

“Durante el entrenamiento sentí una pequeña molestia en el sector izquierdo del abdomen”, explicó en Instagram el carioca, #26 del mundo.

Fonseca, de 19 años, solo disputó un partido en este Masters 1000, su victoria contra el neerlandés Botic van de Zandschulp, y su lesión pone en duda su presencia en el US Open, último Grand Slam de la temporada, que comenzará el 30 de agosto en Nueva York.

O’Connell avanzó sin jugar y se enfrentará en octavos al estadounidense Taylor Fritz, sexto favorito, que derrotó al español Daniel Mérida por 6-3 y 6-4.