Santiago Buitrago será el líder del Bahrain, Pello Bilbao ante su última Vuelta

Buitrago (Bogotá, 24 años) será el referente del equipo para la clasificación general, aunque por su condición de escalador también buscará oportunidades en algunas etapas.

El colombiano contará con apoyo en la montaña y en los momentos clave de la carrera, ya que el equipo pretende mantenerse activo durante toda la Vuelta en lugar de centrarse en un único objetivo.

"Estoy muy motivado para correr la Vuelta a España este año. A nivel personal, ha sido una temporada algo complicada, con algunos contratiempos al principio del año, pero ahora estoy muy motivado para esta Vuelta. La afronto con mucha ambición, objetivos claros y mucha ilusión", afirma el ciclista bogotano.

Según el 'escarabajo' ganador de 2 etapas en el Giro de Italia, "va a ser una Vuelta muy dura, con muchas etapas de montaña".

"Creo que sólo hay tres etapas para los velocistas, lo que da una idea de la cantidad de desnivel que vamos a afrontar, y ojalá eso nos dé oportunidades para lograr nuestros objetivos", agregó.

Buitrago confía en un equipo que contará en sus filas con el vizcaíno Pello Bilbao, quien afronta su último baile en la Vuelta.

"Estoy muy contento de tener a alguien como Pello con nosotros. Esta será su última Vuelta a España y su último año como profesional. He compartido casi siete años con él, y me ha transmitido mucha de su experiencia: cómo interpretar las carreras y cómo correr con inteligencia. Para mí, será muy especial acompañar a Pello en su última Vuelta y durante su última temporada", afirmó.

Los objetivos del Bahrain serán "terminar bien en la clasificación general y ganar etapas".

"Esos son los principales objetivos del equipo. Ojalá podamos disfrutar de la carrera desde Mónaco hasta Granada, y cuando lleguemos a Granada podremos celebrar lo que hemos logrado en esta Vuelta a España", indicó.

Una Vuelta especial para Pello Bilbao, por su experiencia encargado de llegar los galones de capitán de ruta. Entre sus objetivos se incluye la ambición de buscar oportunidades en la montaña. Tras haberse perdido el Tour de Francia, Bilbao afronta su última Vuelta con una motivación extra para correr de nuevo en casa y ayudar a guiar a un grupo más joven durante las tres semanas.

"Tras estas dos semanas tan intensas, llega mi última Vuelta. Fue una carrera inesperada en mi calendario, pero una buena oportunidad. Al final, no haber corrido el Tour me abrió la puerta para hacer la Vuelta, y estoy muy motivado. Es una carrera que no he corrido en los últimos años, aunque la corrí al principio de profesional, y tenía muchas ganas de ponerme a prueba de nuevo en casa", comenta el ciclista gernikarra.

Bilbao, de 36 años, admite que la referencia del equipo será Santiago Buitrago, pero confía en las prestaciones que puede lograr una formación que apuesta por la juventud.

"Veo un equipo joven con muchas ganas de luchar por etapas. Diría que casi todos los corredores del equipo están progresando y tienen ambición. Me gusta esa situación. Es motivador formar parte de un equipo joven y ambicioso que quiere explorar sus límites, y quiero aportar toda la experiencia que pueda", aseveró.

Bilbao reconoce que no se encuentra en condiciones de luchar por la general, por los que su objetivo será un triunfo de etapa.

"Es la única que me falta para completar el conjunto de victorias de etapa en las tres grandes vueltas. No soy alguien obsesionado con los palmarés o los números, pero me gustan los retos, y este es otro nuevo para mí", resumió.

La alineación del Bahrain estará formada por Santiago Buitrago, Pello Bilbao, Matevž Govekar, Pau Miquel, Jakob Omrzel, Attila Valter, Roman Ermakov y Mathijs Paasschens.