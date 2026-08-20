Canter lidera en Indianápolis, última prueba del año, con Niemann y Garcia a dos golpes

Canter terminó con un -8 tras nueve birdies y un bogey, con García y Niemann con un -6. El español Jon Rahm terminó con un acumulado de -3 tras cinco birdies y dos bogeys, a cinco golpes de Canter.

El torneo de Indianápolis, que se disputa en el campo de Chatham Hills, es el último de la temporada después de la cancelación del torneo de Míchigan, inicialmente programado para la próxima semana.

La decisión de cancelar el torneo llegó en medio de las crecientes dudas sobre el futuro del LIV de cara a la temporada de 2027, después de que el fondo soberano saudí PIF anunciara en abril que dejará de apoyar económicamente al circuito.

Además de Niemann, García y Rahm, el mexicano Abraham Ancer y el español Josele Ballester están con -4, mientras que el mexicano Carlos Ortiz tiene -2 y el colombiano Sebastián Muñoz se encuentra al par.