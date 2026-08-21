El colombiano Fernando Gaviria renueva una temporada más con Caja Rural-Seguros RGA

"La renovación plasma la buena relación entre Gaviria y Caja Rural-Seguros RGa, así como el impacto positivo que ha generado en una formación joven, tanto por su rendimiento en competición como por la experiencia acumulada durante una extensa trayectoria en el ciclismo profesional", anunció este viernes Caja Rural-Seguros en un comunicado.

A pesar de que todavía no ha conseguido estrenar su casillero de victorias con el equipo, Gaviria ha mantenido regularidad y ha acumulado numerosos puestos de honor en diferentes carreras. El colombiano fue segundo en la Ronde van Limburg belga, en una jornada del Tour de Omán y en una etapa del Tour de Hungría, además de terminar tercero en otra etapa de la ronda magiar.

A estos resultados, se suman un quinto puesto en el Campeonato Panamericano y otras posiciones destacadas en etapas del Tour de Turquía y, de nuevo, del Tour de Hungría, una serie de resultados que reflejan la competitividad del velocista en los diferentes escenarios en los que ha participado durante sus primeros meses con Caja Rural-Seguros RGA.

El corredor cafetero también fue uno de los principales referentes del conjunto español durante su debut en el Tour de Francia, pero tuvo que abandonar la carrera al término de la duodécima etapa, después de sufrir una caída en la llegada masiva de Chalon-sur-Saône, cuando se encontraba bien situado en los metros finales.

Con 32 años recién cumplidos, afrontará así una nueva campaña con el equipo español, "al que aportará su experiencia y conocimiento en los complicados desenlaces al sprint, además de su veteranía dentro de un bloque joven que tratará de arroparle en sus principales compromisos", señaló el equipo.