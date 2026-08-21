La Vuelta más internacional abre a Pogacar otra puerta de la historia

El esloveno, residente en el Principado, regresa a la Vuelta después de 7 años de ausencia. En 2019 irrumpió con 19 años logrando la tercera plaza, el maillot blanco y 3 triunfos de etapa. Desde entonces, con 5 Tours de Francia, 1 Giro, 12 grandes clásicas y 2 mundiales entre sus 127 victorias como profesional, Pogacar ha pasado de ser una promesa a, tal vez, el mejor ciclista de la historia.

Un reto para el 'Caníbal' del ciclismo moderno que trata de alcanzar a Eddy Merckx en una edición considerada la más dura de la historia, marcada por la montaña, con 7 finales en alto, 2 cronos y alicientes para poner a prueba a los corredores más resistentes. Un claro favorito y varios aspirantes que recelan de sus propias posibilidades ante tamaño monstruo.

¿Quién puede discutir la supremacía de Pogacar? En ausencia del danés Jonas Vingegaard, con la clavícula rota desde el Tour, del belga Remco Evenepoel y de la perla francesa Paul Seixas, la oposición al doble campeón mundial pierde consistencia.

No obstante, el título no le saldrá gratis a Pogacar, quien se presenta escoltado por un gran equipo que cuenta con la segunda baza del portugués Joao Almeida, aspirante al podio, y del australiano Jay Vine, quien también podría optar al cajón.

Los rivales de Pogacar aceptan la realidad de la supremacía del líder del UAE. Todopoderoso, imbatible, rozando la deidad del ciclismo. Pero el maillot rojo hay que disputarlo, pelearlo.

Para ello se pondrá el dorsal el ecuatoriano Richard Carapaz, "con piernas y motivado" después de un gran Tour, donde fue octavo, ganó 3 etapas y el maillot de la montaña.

Junto a la 'Locomotora del Carchi' aparece el austríaco Felix Gall (Decathlon), un escalador solvente que puede lucir en las numerosas de montaña. Segundo en el Giro, se impuso en la general de la Vuelta a Burgos. Será un hombre a seguir, como el danés Mattias Skjelmose, séptimo en el Tour y jefe de filas del Lidl Trek en ausencia de Juan Ayuso.

Otro nombre ilustre también señala a Eslovenia. Primoz Roglic (Red Bull Bora), el hombre récord con 4 victorias en la Vuelta tenía en mente el quinto maillot rojo, pero su estado de forma no es el idóneo desde el atropello que sufrió a finales de julio.

La afición española estará pendiente de Enric Mas y Carlos Rodríguez como principales referencias. El balear, tres veces segundo y una tercero en la Vuelta, compartirá los galones del Movistar con el belga Cian Uijtdebroeks, quien aún debe confirmar que puede ser el líder de futuro para la escuadra español. Además los telefónicos confían en Iván Romeo para la crono.

Carlos Rodríguez (Netcompany Ineos) se presenta con la incógnita de un corredor de inicio meteórico como profesional ganando una etapa en el Tour 2023, pero con muchas dudas y sin resultados en la últimas temporadas. El andaluz compartirá la responsabilidad con su compañero británico Oscar Onley, que será el primer hombre para la general en la escuadra que dirige Geraint Thomas.

Será la ultima Vuelta para Mikel Landa con el maillot del Soudal Quick Step. El carismático ciclista alavés, figura del 'landismo', llega sin haberse recuperado de la fractura de pelvis que sufrió en la Itzulia y con expectativas nulas. El ciclismo español también estará representado por el Kern Pharma y Burgos Burpellet, llamados al protagonismo en las escapas del día y en busca de un triunfo de etapa.

En una Vuelta con 51 puertos de montaña y casi 60.000 metros de desnivel acumulado no habrá muchas oportunidades para los esprinters, pero en 5 ó 6 jornadas los 'guepardos' saldrán a escena. Entre todos destaca el danés Mads Pedersen, el maillot verde del Tour de Francia.

Junto al danés un puñado de velocistas que asumirán el protagonismo en las rectas de meta, como Kaden Groves (Alpecin), el venezolano Aular (Movistar), Matthew Brennan (Visma), Bryan Cocquard (Cofidis) y Marko Brenner (Tudor).

Si hay otro corredor que garantice el espectáculo, ese es el belga Wout Van Aert (Visma), el hombre que derrotó al mismo Pogacar en la París Roubaix y en la etapa de París del Tour 2025. Está llamado para las etapas en las que se imponga una fuga, o incluso que se resuelvan al esprint.

La Vuelta saldrá del extranjero por séptima vez, y Mónaco se convertirá en el primer país que lanza las tres grandes. Lo hizo con el Giro en 1966 y con el Tour en 2009. Ahora impulsará la ronda española con una crono de 9,4 kilómetros en la capital del Principado, con el circuito de Fórmula 1 como símbolo.

Un recorrido donde las montañas tendrán, como siempre, protagonismo de principio a fin. Tal vez la más dura de la historia con 58.000 metros de desnivel acumulado, 7 finales en alto, otras cinco jornadas con puertos exigentes, 2 cronos individuales que suman 45 kilómetros y apenas 5 opciones para los velocistas.

También será una Vuelta muy internacional, y mediterránea. Pasará por 4 países: Mónaco, Francia, Andorra y España. Tras el Principado, el viaje buscará Francia para dos etapas, la última de ellas, la segunda con meta en Font Romeu, primer final en alto. Al día siguiente el pelotón llegará a Andorra, que acogerá la etapa cien por cien por su territorio, con 4 puertos: Envalira (1ª cat.), Beixalis (1ª), Ordino (1ª) y La Comella (3ª).

La Vuelta entra en su territorio natural en el quinto capítulo entre Falset, comarca del Priorat, y Roquetes, en las Terres de L'Ebre. El pelotón pasará a la Comunidad Valenciana en la sexta entre Alcossebre y Castellón, con 4 dificultades, entre ellas el Puerto de El Bartolo, con tramo de grava ('sterrato') incluido, una de las grandes novedades.

Después, para cerrar la primera semana, final en alto en Valdelinares, jornada con 5 puertos, una etapa llana en Valencia entre Puçol y Xeraco y un plato fuerte antes del primer descanso: el Alto de Aitana, con 6 dificultades y gran desnivel, cerca de 5.000 metros.

Tras la primera jornada de descanso habrá 2 jornadas de transición con finales en Elche de la Sierra y Lorca. Darán paso a otro plato fuerte de montaña. Entre Vera y Calar Alto (Almería) final en alto, 5 puertos y Velefique como invitado de honor.

Sin respiro, la decimocuarta tendrá el trayecto desde Jaén capital a La Pandera, otra cita con meta en alto. La segunda jornada de descanso la disfrutará el pelotón después del trámite entre Palma del Río y Córdoba.

La tercera semana empezará suave y concentrará las etapas más trascendentes para el final. El cronómetro gaditano ofrece 32 kilómetros para especialistas entre el Puerto de Santa María y Jerez, y luego, tras el lucimiento de los velocistas llegará la traca final. La decimoctava propone entre Vélez Málaga y Peñas Blancas una jornada de montaña con 4 puertos y final en alto.

El penúltimo día cita por todo lo alto en el inédito Collado del Alguacil, ya en la provincia de Granada, con 5 ascensos, entre ellos 2 pasos por El Purche como testigo antes de la meta situada a 1.900 metros de altura tras la subida de 17 kilómetros al 6,6 por ciento y un 18 de pendiente máxima.

La última etapa tendrá como salida y meta Granada. No será tanto paseo como el habitual trámite de Madrid, pero La Vuelta, con el aliciente de poder observar La Alhambra, tendrá el honor de recibir a su nuevo rey en tan distinguido escenario. Al sucesor del ausente Jonas Vingegaard.