Unzue: "El único rival de Pogacar es la mala suerte"

"Para Movistar la Vuelta es el objetivo del año junto al Tour. Ahora llegamos en las mejores condiciones posibles. Ha sido difícil encontrar gente fresca a estas alturas de la temporada, pero tenemos un equipo equilibrado y espero ser protagonistas y estar con los mejores", comenta Unzue en el hotel del equipo de Antibes, en tierras francesas.

Prudencia ante los objetivos a marcar. Actualmente, en el ciclismo cada victoria cotiza muy alto.

"Las victorias en las carreras son para grandes corredores, vemos que no se hacen concesiones, que se pelea todo cada día. Pensar en la general estando Pogacar es complicado. 21 días dan para mucho, pero viendo sus últimos años es una pena que el resultado sea tan previsible", comenta Unzue, el técnico más veterano del pelotón mundial.

"Nos toca vivir un ciclo de un fenómeno del ciclismo y del deporte, que no ha dejado de crecer en los últimos años, que sigue con ambición. En su equipo ordenan mucho sus objetivos y su único rival es la mala suerte", analiza.

"Hay mucho nivel para luchar por el podio. Tenemos opciones con Aular, esperamos que esté en los esprints, con Enric estamos ante un hombre de trayectoria, que siempre ha rendido en la Vuelta y está recuperado de los problemas que lo limitaron. Llega bien y espero que tenga el nivel para el podio", comenta.

Analizando el dominio actual de Pogacar, explica "que los grandes mitos han sido todos igual de grandes. Sus dominios han tenido el mismo valor. Los campeones son cada vez mejores porque van batiendo récords anteriores. Cada vez hay más herramientas para mejorar y para no cometer errores. Pogacar es claramente superior, está rodeado de un equipazo, y eso hace difícil que haya sorpresas".

Ante la Vuelta que comienza este sábado en Mónaco, Unzue concreta: "Tenemos corredores para optar a la general, con Enric Más líder, aunque iremos viendo a Cian Uitjdebroeks, quien debe aprovechar la experiencia para ir mejorando como corredor".

Respecto al resto del equipo, asegura que "Raúl García Pierna y Pablo Castrillo llegan recuperados del Tour, tienen un perfil que dan alivio al equipo, son todoterrenos y además corren en casa".

"Será importante", ademàs, "también Carlos Canal, para los esprints tenemos a Orluis Aular, Iván Romeo llega muy ilusionado y será protagonista en las cronos y en más días", concluyó.