Viernes, 21 de agosto de 2026

. Previas del Athletic-Sevilla, Valencia-Celta y Espanyol-Real Madrid

Londres. La Premier 2026/27 comienza con el partido entre el Arsenal del español Mikel Arteta , defensor del título, y el Coventry, que regresa a la máxima categoría del fútbol inglés tras ser campeón de segunda (Championship).

Roma. La Serie A levanta el telón. El Inter de Lautaro Martínez parte como campeón y favorito, aunque el foco también se posa sobre un Milan renovado, con Gonçalo Ramos como reclamo. El Nápoles de Kevin De Bruyne, la ‘Juve’ de Kenan Yıldız, el Como de Nico Paz y el Roma de Paulo Dybala aspiran a discutir la hegemonía de los ‘nerazzurri’.

Redacción deportes. La Fórmula Uno vuelve este viernes a la acción tras casi un mes de parón estival con los entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos, duodécima cita del calendario que marca el ecuador de la temporada, y la vista puesta en Andrea Kimi Antonelli, líder destacado con 219 puntos, 50 más que Lewis Hamilton y 59 sobre George Russell, su compañero en Mercedes.

Mónaco. La 81 edición de la Vuelta a España comienza este sábado con una crono en Mónaco. Con final en Granada y hasta diez etapas de montaña, el quintuple ganador del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar, es el claro favorito frente a otros corredores que intentarán brillar, como los españoles Enric Mas y Mikel Landa o el ecuatoriano Richard Carapaz. Por Carlos de Torres.

. Además, análisis de las 6 etapas clave de la Vuelta 2026

Washington. A las puertas de conquistar su quinto campeonato de la IndyCar, Alex Palou (Chip Ganassi) aseguró en una entrevista con EFE que el Gran Premio de Washington de este fin de semana, al igual que las 500 Millas de Indianápolis, es una carrera en la que "solo vale ganar".

Redacción deportes. Menos de una semana después de acabar los Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido), vuelve la Liga de Diamante con la reunión de Lausana (Suiza), en la que participan la mayoría de las estrellas del atletismo continental y mundial.

Redacción deportes. Los estadounidenses Taylor Fritz, sexto cabeza de serie, y Brandon Nakashima se enfrentan en los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, mientras que el el también norteamericano Frances Tiafoe jugará contra el italiano Lorenzo Musetti.

Madrid. La mejor luchadora latinoamericana, Lucía Yépez, subcampeona mundial y olímpica y una de las estrellas de Ecuador en los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe, el mes próximo, está convencida de que repetirá medalla en Los Ángeles 2028 y asegura a EFE que después de esa cita sus planes pasan por dar el salto a las artes marciales mixtas y al circuito de la UFC. Por Carlos Pérez Gil

Bogotá. Leyendas del fútbol colombiano participan en el partido solidario ‘Levantemos a Colombia’, convocado por el exfutbolista Mario Yepes para ayudar a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. (estadio El Campín de Bogotá)

- Liga Diamante. Reunión en Lausana.

- Entrenamientos libres (10.30 a 11.30 GMT) y sesión de clasificación sprint (14.30 a 15.14) del Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. (FOTO)

- A las puertas de conquistar su quinto campeonato de la IndyCar, Alex Palou (Chip Ganassi) aseguró en una entrevista con Efe que el Gran Premio de Washington de este fin de semana, al igual que las 500 Millas de Indianápolis, es una carrera en la que "solo vale ganar". (FOTO) (VÍDEO)

- Preclasificatorio olímpico de baloncesto femenino de Guadalajara (hasta 23)

- Previa de la Vuelta a España, que empieza el sábado en Mónaco. Información de Carlos de Torres. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- LaLiga EA Sports. 2ª jornada: Betis-Real Sociedad (19.00 GMT).

. Previas de los partidos Athletic-Sevilla, Valencia-Celta, Espanyol-Real Madrid

- Real Madrid. Primera rueda de prensa de Jose Mourinho en su nueva etapa en el banquillo madridista (7:30 GMT)

- Liga inglesa. 1ª jornada: Arsenal-Coventry City (19:00 GMT)

- Francia. 1ª jornada: Marsella-Estrasburgo (18.45 GMT).

- Italia. La Serie A cmienza este sábado y como acostumbra la lucha por el 'Scudetto' se presenta plagada de incertidumbre. . (FOTO) (VÍDEO)

- Leyendas del fútbol colombiano participan en el partido solidario ‘Levantemos a Colombia’, convocado por el exfutbolista Mario Yepes para ayudar a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. (estadio El Campín de Bogotá) (FOTO) (VÏDEO)

- DP World Tour. Nexo Championship, en los Trump International Golf Links de Aberdeenshire, Escocia (hasta 23).

- LIV Golf. Torneo de Indianapolis (EEUU) (hasta 23).

- PGA Tour. Campeonato BMW, en el Bellerive Country Club de St. Louis, Misuri (EE.UU.) (hasta 23).

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica. Comienza la segunda fase (hasta 30)

- Entrevista con la luchadora ecuatoriana Lucía Yépez. (FOTO) (VIDEO)

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

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Redacción EFE Deportes