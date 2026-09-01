Polideportivo
01 de septiembre de 2026 a la - 15:00

El Juventus incorpora al alemán Nick Woltemade cedido por el Newcastle hasta 2027

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Roma, 1 sep (EFE).- El Juventus anunció este martes, a escasos minutos del cierre de mercado, la incorporación del delantero alemán Nick Woltemade, cedido por el Newcastle hasta el 30 de junio de 2027, para reforzar el ataque del equipo dirigido por Luciano Spalletti.

Por EFE

Woltemade, nacido en Bremen en 2002, se formó en las categorías inferiores del Werder Bremen, con el que debutó con el primer equipo en 2020. En la temporada 2022-23 jugó cedido en el SV Elversberg y posteriormente dio el salto al Stuttgart.

Su etapa en el conjunto alemán supuso su consolidación al máximo nivel, y marcó 18 goles en 36 partidos, además de contribuir a la conquista de la Copa de Alemania antes de fichar por el Newcastle en 2025.

Con el equipo inglés disputó 53 encuentros, en los que anotó once goles y repartió seis asistencias.

El delantero alemán afrontará ahora su primera experiencia en el fútbol italiano.

Woltemade debutó con la selección de Alemania el 4 de junio de 2025, en las semifinales de la Liga de Naciones, en un partido ante Portugal que terminó con victoria lusa por 1-2.