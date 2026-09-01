Miércoles, 2 de septiembre de 2026

Lorca (Murcia). Undécima etapa de La Vuelta a España, entre Cartagena y Lorca, de 153,8 kilómetros, que ofrece una nueva opción a los hombres rápidos de la carrera, que no obstante deberán estar atentos a superar con el grupo el Morrón de Totana, subida de Tercera que se corona a 33 kilómetros de la meta. Información de Carlos de Torres (FOTO)

Madrid. El jugador argentino de pádel Agustín Tapia, número uno del mundo junto con el español Arturo Coello, aborda, en una entrevista con EFE, el reto de ganar el torneo de Premier Padel de Madrid para acercarse al objetivo de acabar la temporada en lo más alto del ránking por cuarto año consecutivo y confía en seguir jugando “muchísimos años juntos” con su actual pareja para seguir haciendo historia. Por Carlos Pérez

Redacción deportes. La Leagues Cup, el torneo que reúne a clubes de la MLS estadounidense y la Liga MX, llega a sus semifinales a partido único entre cuatro conjuntos mexicanos: Toluca-León y Club América-Monterrey.

- La Vuelta a España (hasta el 13). 11ª etapa. Cartagena-Lorca, de 153,8 kilómetros. Información de Carlos de Torres (FOTO)(INFOGRAFÍA)

- Alemania. Copa. Osnabruck-Bayern Múnich (18.45 GMT)

- Leagues Cup. Semifinales: Toluca-León y Club América-Monterrey

- La delegación uruguaya que participará en los Juegos Sudamericanos 2026 es despedida por autoridades nacionales en una ceremonia en que los deportistas recibirán el pabellón nacional. (FOTO)

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes

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