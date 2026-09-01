Totti se incorpora al Máxima Roma de baloncesto como asesor

"Tenía ganas de nuevos estímulos y sentía el deseo de ponerme a prueba aceptando un nuevo desafío. El rol y, sobre todo, el proyecto que me propusieron me convencieron desde el primer momento", dijo el romano en sus redes sociales, tras confirmar que también será el delegado para el desarrollo de la base de las aficiones y de las operaciones de RSC (Responsabilidad Social Corporativa).

"La ambición es importante, pero lo es aún más el deseo de construir algo que pueda perdurar en el tiempo: queremos regalar a Roma y a los romanos un equipo de baloncesto al que apoyar, en el que reconocerse y del cual sentirse orgullosos", agregó.

Totti se unió así al proyecto de Paul Matiasic, un inversor italo-estadounidense que compró el título deportivo del Brescia, equipo que militaba en la máxima categoría, y lo trasladó a Roma con vistas a la temporada 2026-2027 con aspiraciones de convertirse en referencia italiana y europea.

La elección de Totti como consejero, según explicó el club, responde a su condición de "símbolo de Roma", además de representar "el alma romana y la ambición global" que definen el proyecto.

Roma se perfila como una de las ciudades clave para el proyecto de la NBA Europa. El Maxima Roma tendrá que competir por la atención, la audiencia y la afición de la capital italiana con el Basketball Club Roma SPQR, otro club creado para esta nueva campaña y que cuenta con Luka Doncic como inversor y con Sergio Scariolo como asesor tras su salida del Real Madrid.

La Serie A comienza el 27 de septiembre y apenas habrá que esperar tres jornadas para el primer derbi de la capital italiana entre ambos equipos, que se disputará el 11 de octubre.

En la Eurocup, la segunda competición europea de clubes detrás de la Euroliga, ambos tendrán presencia; el Maxima Roma se enfrentará a Venezia, Cluj, Ankara, Tenerife, Siauliai, London Lions y Frankfurt, mientras que Basketball Club Roma SPQR competirá contra el Bahçeşehir, Panevezys, Botevgrad, Manresa, PAOK, Ulm y Bosna Sarajevo, que ocupa el lugar del Mónaco, según se informó hoy.