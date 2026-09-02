Deportistas que representarán a Uruguay en los Juegos Sudamericanos reciben el pabellón

Mas de 4.000 deportistas de 15 países deben competir en los XIII Juegos Suramericanos, que transcurrirán del 12 al 26 de septiembre en la provincia argentina de Santa Fe y contarán con 59 disciplinas.

"Para la Secretaría Nacional del Deporte esta es una instancia de mucha alegría, pero también de suma importancia. 332 deportistas que participan en 34 disciplinas es una representación más que significativa para un país como el nuestro", dijo su titular, Alejandro Pereda.

Agregó que la presencia de cada deportista uruguayo en una competencia es "motivo de orgullo" no solo para cada uno de ellos, sino también para la comunidad que los rodea.

"Acá hay un identificarse de la comunidad con el deportista y hay una vuelta de agradecimiento del deportista hacia esa comunidad. Eso se retroalimenta y genera un vínculo muy interesante y muy valioso. La comunidad pasa a sentirse parte de ese logro deportivo y de hecho lo es, porque estuvo presente en todo el proceso", aseveró.

Para Pereda, el valor que existe entre la comunidad y el deportista es uno de los valores que el deporte aporta a la sociedad uruguaya.

"Siéntanse orgullosos de representarnos en los Juegos Sudamericanos, porque nosotros vamos a estar orgullosos de que ustedes nos representen", dijo a los deportistas presentes en el lugar.

Entre 1978 y 2026 se llevaron a cabo doce ediciones de los Juegos Suramericanos, certamen que tiene a Brasil como líder del medallero general con 2.568 medallas. El podio lo completan Colombia (2.210) y Argentina (1.581).

Uruguay se encuentra en el octavo lugar con 369 preseas conquistadas (76 de oro, 129 de plata y 164 de bronce).