FAP homenajea a medallistas olímpicos de plata en su flamante sede

La tremenda hazaña, consumada el 18 de agosto de 2004 (fecha de la final frente a Argentina, que se quedó con la medalla de oro), pasó prácticamente inadvertida en la agenda conmemorativa del ambiente deportivo.
En el justiciero tributo a los olímpicos de plata en la casa del futbolista, estuvieron presentes Rodrigo Romero, Blas Irala, Osvaldo Díaz, David Villalba, Carlos Jara Saguier (Director Técnico), Diego Barreto, Éver Caballero, Gilberto Velázquez y Felipe Giménez.
Todos ellos acompañados por el anfitrión Rogelio Wilfrido Delgado, presidente de FAP.
Para llegar a los Juegos de Atenas, Paraguay fue vicecampeón del torneo clasificatorio disputado en enero del mismo año en Chile, cundo en el partido de la última fecha de la liguilla final, la Albirroja se impuso a Brasil por 1-0.
Ya en Grecia, los resultados obtenidos por el equipo olímpico albirrojo fueron los siguientes, con sus respectivos goleadores:
Fase de grupos (Grupo B):
Paraguay 4 - 3 Japón (José Cardozo 2, Pablo Giménez y Aureliano Torres)
Paraguay 1 - 2 Ghana (Carlos Gamarra)
Paraguay 1 - 0 Italia (Freddy Bareiro)
Cuartos de final:
Paraguay 3 - 2 Corea del Sur (Freddy Bareiro 2 y José Cardozo)
Semifinal:
Paraguay 3 - 1 Irak (José Cardozo 2,y Freddy Bareiro 1)
Final (por las medallas de oro y plata):
Argentina 1 - 0 Paraguay (gol de Carlos Tévez, minuto 18)