Jaque mate del Sportivo Iteño en torneo de Ajedrez del CIT, Categoría C

El plantel de ajedrecistas del Club Sportivo Iteño consiguió una gran performance en el certamen del Deporte Ciencia por Equipos en el Club Internacional de Tenis.

El broche de oro del certamen se dio el domingo, con la consagración del team iteño en la Categoría C.

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Los tableros iteños consiguieron 7 victorias en igual cantidad de partidas, situándose en lo alto del podio ajedrecístico a nivel nacional.

Los componentes de ajedrecistas del Sportivo Iteño, a quienes la entidad consideró importante mención de honor, quienes hicieron posible este título preponderante en un torneo nacional, son:

* Sashir Muñoz

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* ⁠Daniel Dávalos

* ⁠Alejandro Vázquez

* ⁠Mathías Lovera

* ⁠Ezequiel Palazuelos

* ⁠Alan Gómez

* ⁠Víctor Orrego

* ⁠Emilio Fernández

* ⁠Danilo Mosqueira

* ⁠Carlos Fleitas

* ⁠Osmar Centurión

* ⁠Iván Ortega

* ⁠Guillermo Von Lucken

* ⁠Joel Ortiz

* ⁠Matheo Almada

* ⁠Luis Ayala

* ⁠Pedro Molina

* ⁠Cynthia Rivas

Capitana del equipo: Luz Rivas.

Un meritorio premio a la constancia, deseos de superación y del plantel del Club Sportivo Iteño, para instalar su nombre en el tablero nacional del Deporte Ciencia.