Ajedrez: Jimena Lugo y Raúl Benítez conquistan los cupos paraguayos para Santa Fe 2026

El clasificatorio, organizado por la Federación Paraguaya de Ajedrez (FEPARAJ) en Asunción, se disputó bajo la modalidad de ajedrez rápido, con partidas de 10 minutos más cinco segundos de incremento por jugada.

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En la rama femenina, Jimena Lugo dominó el certamen de principio a fin. La joven maestra terminó invicta con 5,5 puntos de seis posibles, cediendo apenas medio punto. El segundo puesto fue para Mía Aylin Mereles, con 4 unidades, mientras que Anneliese Conrads completó el podio con 1,5.

En el clasificatorio absoluto, Raúl Benítez también terminó invicto, acumulando 6 puntos en siete rondas para quedarse con el primer lugar. El FM Arturo Cáceres, con 5,5 puntos, fue segundo, mientras que CM Alejandro Jodorcovsky, también con 5,5, ocupó el tercer lugar.

De esta manera, Lugo y Benítez tendrán la responsabilidad de representar a Paraguay en Santa Fe, donde competirán en las modalidades Clásico, Rápido y Blitz dentro del programa de los Juegos Suramericanos 2026.

Para ambos, la clasificación representa además una importante oportunidad de medirse ante los mejores exponentes del continente y defender los colores paraguayos en una de las grandes citas deportivas de la región.