Ronald Acuña Jr. llega a 200 jonrones y 200 bases robadas en 904 juegos pese a lesiones

Acuña Jr. selló su proeza en el Nationals Park de Washington durante el séptimo episodio del juego en que Atlanta venció con autoridad por 9-0 a los Nacionales, con un cuadrangular de tres carreras que amplió la ventaja de los Bravos a un cómodo 6-0 en ese instante.

Con este estacazo, su número 14 de una campaña en que ha lidiado con varias lesiones, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 (con promedio de .337, 41 HR, 106 carreras impulsadas y 149 anotadas, 73 bases robadas) se unió al selecto club de los "200-200" en apenas su partido número 904 de por vida.

Así el patrullero crecido en el pueblo costero de La Sabana en La Guaira (Venezuela) superó la marca previa del dominicano Alfonso Soriano, siete veces "All-Star" que requirió de 25 compromisos más para conseguir la hazaña.

Con 225 bases estafadas en su carrera tras conseguir el robo número 200 el 24 de junio de 2025, Acuña esperó 16 juegos para pegar este jonrón histórico, desde su último vuelacercas el 15 de agosto pasado.

En ese lapso de sequía de poder con el madero, el estelar pelotero acumuló un promedio no muy acostumbrado de .207/.292/.241, según una publicación de la organización de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, en inglés).

La victoria de este miércoles consolida a los Bravos en la cima de la División Este de la Liga Nacional, con una ventaja de tres juegos sobre los Filis de Filadelfia.

Lo Bravos y los Filis iniciarán este viernes una crucial serie de cuatro duelos directos en el Citizens Bank Park de Filadelfia que podría definir el rumbo de la división.