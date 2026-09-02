Zverev se salva de un naufragio en un US Open pasado por agua

Dos noches después de la debacle de Novak Djokovic, Alexander Zverev se asomó también al abismo en una batalla nocturna de casi cinco horas frente al italiano Lorenzo Sonego, #89 de la ATP.

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El alemán llegó a estar a solo dos puntos de la derrota, pero acabó prevaleciendo por 6-4, 3-6, 6-7 (7/9),7-5 y 6-4 en un duelo de alto nivel que concluyó cerca de las dos de la madrugada del miércoles en Nueva York.

Desde el australiano Lleyton Hewitt en 2003 en Wimbledon, ningún primer cabeza de serie se ha despedido en una ronda inicial de Grand Slam.

Sascha Zverev, primer favorito en Nueva York por la baja de Jannik Sinner, se asomó a esa indeseada lista por culpa de una noche de inspiración de Sonego, al que había batido en sus seis encuentros anteriores.

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Pero Zverev, finalmente campeón de Grand Slam con su triunfo en junio en Roland Garros, mostró una enorme fortaleza mental para no rendirse tras desperdiciar 17 de sus 22 pelotas de break.

“Estoy simplemente contento de ganar. Es todo”, declaró con alivio el #2 mundial. “Es el tipo de triunfo que necesito teniendo en cuenta mi gira de este verano”, añadió sobre sus deficientes actuaciones en los torneos preparatorios.

A pesar de todas las dudas a su alrededor, Zverev permanece de momento como principal aspirante a arrebatarle el trono de Nueva York al español Carlos Alcaraz. Su víctima en la final de Roland Garros, el italiano Flavio Cobolli, también estuvo al borde de la eliminación en un triunfo ante el argentino Francisco Comesaña en el que tuvo que remontar dos sets en contra por primera vez en su carrera.

Cumpleaños muy feliz de Monfils

Los juegos de Zverev y Cobolli estuvieron entre los disputados en las dos pistas con techo retráctil de Flushing Meadows. En el exterior, la lluvia provocó grandes retrasos y numerosas suspensiones de partidos que recargarán el programa del miércoles.

Tras una espera de cuatro horas, el argentino Francisco Cerúndolo salió a escena para lograr un convincente victoria por 6-4, 6-3 y 7-5 ante el austriaco Filip Misolic.

La española Paula Badosa se quedó con el triunfo en los dedos cuando los organizadores dieron por terminada la jornada al aire libre.

La ex #2 mundial se disponía a servir para ganar a la australiana Daria Kasatkina con ventaja de 6-1 y 5-4.

La joya española Rafael Jódar y el peruano Ignacio Buse ni siquiera llegaron a saltar a la cancha.

Al carismático Gaël Monfils, los organizadores le reservaron un lugar a cubierto y el “showman” francés respondió con una emocionante victoria el día de su 40 cumpleaños.

Monfils tumbó al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por 2-6, 6-1, 6-2 y 6-0 y aplazó su despedida de los torneos de Grand Slam, siendo además el tercer jugador de al menos 40 años en ganar un partido del cuadro principal del torneo neoyorquino.

Rival de Rybakina y doble de Serena

En la rama femenina, la kazaja Elena Rybakina se deshizo de la promesa estadounidense Thea Frodin por 6-3 y 6-2.

La #2 mundial no pareció limitada por la lesión de tobillo que la obligó a abandonar en los cuartos de final del WTA 1000 de Cincinnati en agosto.

En Flushing Meadows, Rybakina persigue no solo su primera corona del US Open sino también desbancar a Aryna Sabalenka del #1 mundial, para lo que debe avanzar hasta las semifinales.

El duelo atrajo también la atención por la puesta de largo de Frodin, que debutó en el circuito a sus 17 años. Cinco años atrás, la californiana participó en la película King Richard, protagonizada por Will Smith, como doble de la actriz que interpretaba a una joven Serena Williams en algunas escenas de tenis.

La campeona de Roland Garros, la rusa Mirra Andreeva, tampoco pasó aprietos al vencer a la indonesia Janice Tjen por 6-2 y 6-2.

La estrella local, Coco Gauff, hizo disfrutar a su afición con un ilusionante triunfo ante la turca Zeynep Sonmez por 6-3 y 6-4.