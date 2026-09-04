Polideportivo
04 de septiembre de 2026 a la - 13:35

Buitrago: "No es fácil pelear con Van Aert, uno de los mejores del mundo"

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Loja (Granada), 4 sep (EFE).- El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), líder de la clasificación de la montaña de La Vuelta comentó en la meta de Loja que "no es fácil pelear con Wout Van Aert, uno de los mejores del mundo".

Por EFE

"Normalmente, el maillot de lunares es para escaladores, pero ahora... en estos últimos años, los esprinters suben y lo escaladores esprintan, entonces es un poco para todos", comentó el ciclista bogotano en meta.

Para Buitrago no es fácil pelear contra Wout van Aert, uno de los mejores clasicómanos del mundo.

" Es uno de los mejores del pelotón mundial. por lo que la pelea por este maillot es más interesante. Mañana será un día muy duro. Esperamos recuperar ahora, mañana tener muy buenas piernas, y poder terminar esta semana de la mejor manera", concluyó.