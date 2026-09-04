Buitrago: "No es fácil pelear con Van Aert, uno de los mejores del mundo"

"Normalmente, el maillot de lunares es para escaladores, pero ahora... en estos últimos años, los esprinters suben y lo escaladores esprintan, entonces es un poco para todos", comentó el ciclista bogotano en meta.
Para Buitrago no es fácil pelear contra Wout van Aert, uno de los mejores clasicómanos del mundo.
" Es uno de los mejores del pelotón mundial. por lo que la pelea por este maillot es más interesante. Mañana será un día muy duro. Esperamos recuperar ahora, mañana tener muy buenas piernas, y poder terminar esta semana de la mejor manera", concluyó.