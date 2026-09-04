Ultraderechista acusado de asesinar al rugbista argentino Aramburu, juzgado en París

Junto a él se sentará en el banquillo de los acusados su allegado Romain Bouvier (35 años y afín también a movimientos de ultraderecha), quien está procesado por tentativa de asesinato y se enfrenta a una posible pena de cadena perpetua, al igual que Le Priol.

Según confirmaron a EFE fuentes de la defensa letrada de la familia, la apertura del proceso judicial contará con la asistencia presencial tanto de los padres del exdeportista, desplazados desde Argentina, como de su viuda, María, afincada en la localidad de Biarritz y con quien el jugador tuvo tres hijos.

El fatídico episodio, registrado en la madrugada del 18 al 19 de marzo de 2022 en pleno bulevar de Saint-Germain de la capital francesa, supuso un profundo impacto social que traspasó las fronteras de la disciplina deportiva.

Aramburu, quien vistió en 22 ocasiones la camiseta de la selección argentina y militó en clubes como el San Isidro Club, el Biarritz Olympique y el USAP de Perpiñán, se encontraba esa noche junto a su socio y antiguo jugador neozelandés Shaun Hegarty, con quien gestionaba varios emprendimientos comerciales en Biarritz tras retirarse del rugby profesional.

Ambos intervinieron en la terraza del local Mabillon para defender a un cliente -una persona sin hogar, según varias versiones- al que Bouvier increpó duramente cuando este le pidió un cigarrillo.

La tensión verbal degeneró en un enfrentamiento físico en el que Aramburu, que poseía asimismo la nacionalidad francesa, llegó a derribar al suelo a Le Priol durante el forcejeo.

Minutos después del altercado inicial, los dos militantes de extrema derecha regresaron al lugar a bordo de su vehículo Jeep motivados por el ánimo de venganza.

Aunque Bouvier abrió fuego primero contra Aramburu, fueron finalmente los disparos efectuados por Le Priol -un antiguo militar ya fichado con anterioridad por la policía- los que acabaron definitivamente con la vida del exjugador sudamericano.

Tras cometer el crimen, Le Priol emprendió una huida en coche cruzando fronteras europeas hasta que, días más tarde, fue localizado y arrestado por las autoridades en un puesto fronterizo de Hungría cuando pretendía dirigirse hacia Ucrania.