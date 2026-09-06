Galán y Chingotto estrechan la pugna por el número uno al imponerse en una final épica

La derrota en cuartos de final del argentino Agustín Tapia y del español Arturo Coello, los números uno del mundo, estrecha en casi un tercio la diferencia por la hegemonía del pádel en lo que resta de curso, en el que las dos primeras parejas se han repartido todos los títulos salvo uno.

Nieto y Yanguas, verdugos de Tapia y Coello, ofrecieron férrea resistencia en su primera final como pareja número cuatro desde que se volvieron a juntar el pasado mes de agosto tras hacer tándem el pasado año.

La estadística no corría a favor del dúo revelación del torneo, con seis derrotas ante ‘Chingalán’ en 2025, todas en semifinales, pero saltaron sin complejos a la moqueta azul del Movistar Arena.

En el primer set, la igualdad se mantuvo hasta el 3-3, cuando Nieto cedió su saque al perder el punto estrella (‘star point’).

El golpe no lo desaprovechó el tándem hispanoargentino, que aguantó su saque para amarrar la manga por 6-4 con un juego muy sólido y Galán haciéndose grande en la red.

En el comienzo de la segunda, el madrileño y el granadino se toparon con un 0-40 en contra, una situación difícil que supieron revertir para mantener vivo el duelo.

Con 4-4, Chingotto y Galán ejecutaron la ruptura sobre el servicio de Yanguas después de haber acumulado en el set doce ocasiones de ruptura.

Parecía que el partido se abocaba a su final, pero el madrileño y el granadino no se arredraron y forzaron el 5-5 para elevar la tensión del choque para deleite del público.

Con 6-5 y gracias a un nuevo ‘star point’, pasaron la presión a sus rivales, a los que le entraron las dudas en el peor momento.

A la segunda bola de set, el error de Chingotto en un remate llevó la igualada al marcador para regresar al punto de partida después de dos horas de toma y daca.

El episodio final reprodujo lo sucedido en la manga previa, hasta el punto de que Yanguas volvió a ceder su servicio para dejar el luminoso en 5-4.

Galán y Chingotto no perdonaron y, con el saque del madrileño, sentenciaron con un juego en blanco después de dos horas y cuarenta minutos de espectáculo.

Es la segunda victoria de Galán en su ciudad natal después de que se coronara con Juan Lebrón en la edición inaugural de 2022, cuando eran líderes del ránking.

En la final femenina disputada previamente, el triunfo correspondió a la pareja número uno, formada por la española Gemma Triay y la argentina Delfi Brea, quienes remontaron ante Bea González y Paula Josemaría para sumar su sexto título de la temporada por 6-7, 6-3 y 6-3.