Lunes, 7 de septiembre de 2026

Berlín. Este lunes se disputa la tercera y última jornada del Mundial femenino de Berlin en el que Estados Unidos, la gran favorita al título, se enfrenta a la República Checa y otra de las aspirantes, España, se juega su futuro frente a Japón en un grupo en el que las cuatro selecciones llegan empatadas a un triunfo. Además, Puerto Rico busca el triunfo frente a Turquía que le permita seguir con vida en el torneo. Información de Julia López

Córdoba. El pelotón de La Vuelta ciclista a España vive este lunes su segunda jornada de descanso y recupera fuerzas de cara a la última semana de la carrera, a la que Enric Mas llega como líder de la general individual. Información de Carlos de Torres.

Río de Janeiro. Previa del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre el Fluminense brasileño, campeón en 2023, y el Platense argentino, dos equipos que superaron por penaltis en la ronda previa al Independiente Rivadavia y al Coquimbo Unido, respectivamente.

Bogotá/Buenos Aires. Previas de los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente Santa Fe (COL) y Vasco da Gama (BRA) en Bogotá y del choque en Buenos Aires entre Boca Juniors (ARG) y Sao Paulo (BRA).

Santiago de Chile. Chile competirá en los XIII Juegos Suramericanos con una delegación de más 500 deportistas, con el objetivo de regresar al podio del torneo regional tras haber finalizado en el cuarto puesto en Asunción 2022, y con la campeona olímpica de tiro Francisca Crovetto como su principal figura. Por María José Rey.

. Ciudad de Panamá. Panamá acude a los XIII Juegos Suramericanos, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 en Santa Fe (Argentina), con una delegación de 90 deportistas que competirán en 20 disciplinas y con el objetivo de superar la actuación que tuvo hace cuatro años en Asunción 2022. Por Rogelio Adonican Osorio

París. El francés Loïk Le Priol, un militante de extrema derecha, será juzgado por el cargo de asesinato desde este lunes hasta el 25 de septiembre en el Tribunal de lo Penal de París, tras haber disparado mortalmente contra el exinternacional argentino de rugby Federico Martín Aramburu (42 años) tras una banal disputa sucedida el 19 de marzo de 2022 en la capital francesa.

- Mundial femenino, en Alemania (FOTO). Tercera jornada: Japón-España (15.50 GMT), Puerto Rico-Turquía (9.30 GMT) y EEUU-Rep. Checa (18.45 GMT).

- La Vuelta a España (hasta 13). Jornada de descanso en Sevilla. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 4ª jornada (FOTO): Getafe-Celta (17.00 GMT) y Elche-Real Sociedad (19.30 GMT).

- Mundial femenino sub-20 de Polonia: Corea del Norte-Portugal y Nueva Caledonia-China, Costa Rica-Colombia y España-Nigeria

- Copa Libertadores. Previa del partido de ida de los cuartos de final Fluminense (BRA)-Platense (ARG).

- Copa Sudamericana. Previas de los partidos de ida de los cuartos de final Independiente Santa Fe (COL)-Vasco da Gama (BRA) y Boca Juniors (ARG) y Sao Paulo (BRA).

- Se cierra la octava jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Barracas Central-Argentinos Juniors y Unión-Instituto (Texto)

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Santiago de Chile. Chile competirá en los XIII Juegos Suramericanos con una delegación de más 500 deportistas, con el objetivo de regresar al podio del torneo regional tras haber finalizado en el cuarto puesto en Asunción 2022, y con la campeona olímpica de tiro Francisca Crovetto como su principal figura. Por María José Rey (FOTO) (Programada para las 15.00 GMT y empaquetada).

- Ciudad de Panamá. Panamá acudirá a los XIII Juegos Suramericanos, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 en Santa Fe (Argentina), con una delegación de 90 deportistas que competirán en 20 disciplinas y con el objetivo de superar la actuación que tuvo hace cuatro años en Asunción 2022. Por Rogelio Adonican Osorio (FOTO) (Programada para las 15.10 GMT y empaquetada).

- São Paulo. Brasil encara los XII Juegos Suramericanos, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe (Argentina), con una nutrida delegación de unos 500 deportistas que lucharán por mantener la hegemonía regional del país. (Programada para las 15.20 GMT y empaquetada).

- Buenos Aires. Argentina presenta este lunes a su delegación para los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán a partir del 12 de septiembre en la provincia de Santa Fe. (FOTO) (VÍDEO)

- El francés Loïk Le Priol, un militante de extrema derecha, será juzgado por el cargo de asesinato desde este lunes hasta el 25 de septiembre en el Tribunal de lo Penal de París, tras haber disparado mortalmente contra el exinternacional argentino de rugby Federico Martín Aramburu (42 años) tras una banal disputa sucedida el 19 de marzo de 2022 en la capital francesa. (FOTO)

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes