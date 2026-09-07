Los principales acusados de matar a Aramburu piden perdón pero alegan haberse defendido

En la apertura del mediático juicio en el Tribunal de lo Penal que se celebra en París hasta el próximo 25 de septiembre, Le Priol y Bouvier, quienes se arriesgan a la cadena perpetua, lamentaron lo sucedido en sendas breves intervenciones que hicieron a petición del presidente de la Corte, aunque sostuvieron que sus disparos contra Aramburu fueron una manera de defenderse.

El más claro fue Bouvier, quien, vestido con un polo blanco y el cráneo rasado, contestó "totalmente los hechos" que se le imputan -el principal, tentativa de asesinato-, pues aseguró que su intención fue la de efectuar disparos disuasorios contra Aramburu.

"Pienso todos los días en esa catástrofe absoluta, pienso en su familia, en él (Aramburu) y en su amigo (Shaun Hegarty, el 'rubgyman' presente en los hechos) que vio (a Aramburu) morir en sus brazos. Sé que esto que digo es difícil de escuchar para la familia, pero no tuve la intención", agregó Bouvier, al borde de las lágrimas.

Le Priol, acusado de asesinato como supuesto autor de los disparos mortales contra el antiguo jugador de rugby, fue muy conciso en su intervención, dando a entender el recurso legítimo de defenderse.

"Soy autor de la muerte de Aramburu, será el Tribunal el que determine si fue o no para defenderme (...) Para siempre estaré condenado a soportar este drama inmenso. No dejaré de pedir perdón a la familia (de Aramburu)", declaró, con la voz trémula, el antiguo militar, vestido con una camisa clara.

Ambos acusados, en prisión preventiva, comparecieron bajo fuertes medidas seguridad. Los dos antiguos colegas de la organización de extrema derecha ya extinta Grupo Unión Defensa (GUD) compartieron la misma cabina de vidrios blindados y estuvieron acompañados por dos gendarmes.

Los otros dos encausados, quienes comparecieron en libertad, Lyson Rohemir (pareja de Le Priol) y Antony Sorrentino, también respondieron sobre los cargos que se les imputan. Complicidad de asesinato a la primera y de haber ayudado a Bouvier en su intento de fuga abortado al segundo.

"Niego los hechos. Cuando le oí recordar los artículos del código penal, me dije: guau, esto es fuerte. Tengo 29 años y, según su decisión, corro el riesgo de pasar en prisión más tiempo del que tengo de edad. Jamás tuve malas intenciones", señaló Rohemir. Sorrentino reconoció "totalmente" los hechos que se le imputan.

Durante madrugada del 19 de marzo de 2022 en París, una discusión en un bar en el centro de París entre los exjugadores de rugby Aramburu y su amigo neozelandés Shean Hegarty con Le Priol y Bouvier desencadenó en una tragedia.

Tras un altercado físico, Le Priol y Bouvier persiguieron a los deportistas: Bouvier disparó cuatro veces desde una camioneta y Le Priol efectuó seis tiros más a pie, acabando con la vida de Aramburu (42 años) tras impactar seis proyectiles en sus órganos vitales.

Más tarde, ambos agresores se dieron a la fuga y fueron detenidos cuatro días después. Le Priol (hoy 32 años) fue localizado en Hungría mientras intentaba cruzar hacia Ucrania, mientras que Bouvier (35) fue arrestado por las autoridades en la región francesa de Sarthe.

Los allegados de Aramburu -internacional argentino en 22 ocasiones y exjugador del San Isidro Club, el Biarritz Olympique y el USAP de Perpiñán, entre otros- fueron numerosos en la vista de este lunes.

Cecilia, la madre, se ausentó en la primera audiencia por una indisposición, pero sí que hubo un visible apoyo de la asociación Hego Pampa, creada en el País Vasco francés por los amigos del exjugador de rugby para preservar su memoria y apoyar a su familia.

También asistió a la apertura del juicio el diputado en la Asamblea Nacional del grupo socialista Peio Dufau, representante de una circunscripción del País vasco francés y amigo de Aramburu.

El diputado lamentó que hayan hecho falta cuatro años y medio de instrucción hasta llegar al juicio, compuesto por un jurado popular.

Uno de los abogados de la familia Aramburu, Yann Le Bras, explicó a los medios que cabe al Tribunal dilucidar si hubo o no premeditación y recordó ante los medios "la terrible tragedia" que viven los allegados del exjugador de rugby, quien dejó "a una viuda y a tres niños".