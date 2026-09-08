Brennan: "El Tour sale en 2027 de Reino Unido, me gustaría vestir el maillot amarillo"

"El año que viene el Tour comienza en el Reino Unido. Ya le dije al equipo hace dos años, cuando me enteré de que la salida sería allí, que me gustaría mucho estar en la línea de salida y contar también con compañeros como Wout van Aert y Christophe Laporte. Podemos intentar repetir lo que hemos hecho aquí y conseguir el maillot amarillo en la primera etapa", dijo Brennan.

El ciclista nacido en Darlington hace 21 años manifestó un gran entusiasmo al lograr como debutante su cuarta victoria y la sexta del equipo Visma en esta Vuelta a España.

"La emoción sigue siendo la misma. Es increíble: ¡cuatro victorias aquí cuando el plan era conseguir una! Como equipo, creo que ya llevamos seis... ¡He perdido la cuenta, hemos ganado muchísimas! En las etapas que hemos ganado, nos hemos ceñido realmente al plan establecido", explicó.

Brennan admitió que la labor de Van Aert como lanzador es una garantía para poder rematar en las llegadas por velocidad.

"Los compañeros han estado trabajando muchísimo contra el viento. Rematar la etapa así, con Wout van Aert llevándome hasta la línea de meta en una posición perfecta en un final tan caótico, ha sido ideal. No creo que se pueda competir contra esas situaciones con Van Aert como lanzador", subrayó.

El último ciclista en ganar cuatro etapas en su debut en una Gran Vuelta fue el colombiano Fernando Gaviria en 2017. Al año siguiente, ganó la etapa inaugural del Tour de Francia.