Enric Mas: "Tengo la confianza por las nubes"

Palos de la Frontera (Huelva, España), 8 sep (EFE).- El líder de la Vuelta a España, Enric Mas, aseguró este martes que tiene "la confianza por las nubes", tras haber superado otra jornada más de tránsito hacia las etapas claves que faltan, la crono del jueves en Jerez y las de montaña del viernes y sábado en Peñas Blancas y Collado del Alguacil.