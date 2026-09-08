Enric Mas: "Tengo la confianza por las nubes"

"Un día menos, ya quedan cinco. En este tipo de etapas como la de hoy se puede perder o ganar tiempo. Nosotros tenemos la confianza por las nubes y de momento todos los días son positivos", dijo Mas tras la decimosexta etapa.
Mas cumplió su octavo día con el maillot rojo de líder, por lo tanto otras tantas jornadas cumpliendo con el protocolo del podio, control antidopaje, rueda de prensa....
"No me supone un estrés especial cumplir con esas cosas. Ójala lo tenga que hacer todos los días. La organización lo hace fácil y pasa todo rápidamente", explicó.
Enric Mas se mostró partidario de "darle menos importancia a la contrarreloj del jueves".
"Ayer dije que la Vuelta son 21 días y la crono es uno más. Me centro en las etapas que restan hasta entonces", concluyó.